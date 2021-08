Tras el triunfo de ayer, el reelecto gobernador resumió que “este 75% de apoyo es el camino del trabajo, de la producción y la libertad”. Valdés saludó el triunfo logrado en Corrientes, que le permite ser reelecto. “Quiero agradecer a mi partido: la UCR, y a todos los socios políticos de Eco+Vamos Corrientes. Los datos que tenemos es el 75% del apoyo de la gente. Ese apoyo nos debe servir para seguir garantizando la república, la libertad, y el respeto a la soberanía popular”.

“Un triunfo de la gente. Tenemos que tener la humildad, abrir el corazón y caminar juntos los que nos votaron y los que no. Esa es la responsabilidad que nos otorga el triunfo. Nos obliga a escuchar, esforzándonos por los que menos tienen, los que están esperando respuestas”, expresó Valdés.

“No puede haber discursos individuales sino una sociedad con ideas para dar respuestas contundentes”, analizó. “Quiero agradecer a todos los socios dentro de la alianza. Todos hicieron su aporte, un gran esfuerzo. Tenemos que trabajar juntos para salir de esta crisis. Los argentinos debemos juntarnos para sortear estas situaciones”, agregó. Respecto a la presencia de referentes del radicalismo nacional, dijo: “hace mucho que la UCR no tenía una victoria tan resonante. Por eso vinieron nuestros amigos. Pero este es un triunfo de un consenso de partidos políticos y de objetivos, no de hombres ni nombres”.

“Hay que trabajar juntos para resolver los problemas puntuales de la gente”, sostuvo.

CANTEROS

Consultado por la posición de Gustavo Canteros, aclaró que “la relación institucional continuará como siempre. Tomó una decisión política y hoy la sociedad no le dio el apoyo. Ojalá en el futuro renueve sus objetivos políticos y siga con su trabajo”.

TASSANO

Eduardo Tassano agradeció a los vecinos que “entendieron el mensaje que es trabajar juntos para brindar soluciones”. En la misma sintonía agradeció a los militantes, como así también a los funcionarios municipales y empleados comunales que tanto “han trabajado” para “embellecer” y “enriquecer” la ciudad.

El jefe comunal reelecto agradeció a Gustavo Valdés a quien lo considera como el “líder del movimiento” y con quien, según aseguró, han trabajado juntos para “cambiar la ciudad”.

Consideró que “hoy los vecinos se han expresado por el apoyo al trabajo, a la planificación y la búsqueda de una mejor vida para todos”, señaló quien encabezará el gobierno municipal hasta el año 2025.