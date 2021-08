Habló el hombre que grabó a los policías chaqueños abusando de una menor. Julio César es testigo clave del ultraje de la menor en la localidad chaqueña de General San Martín. Ante medios nacionales, brindó detalles del hecho y aseguró que, si bien no se arrepiente de haber actuado, temió algún tipo de represalias por parte de los uniformados. El abuso sexual de dos policías a una menor dentro de un patrullero en la localidad de General San Martín, sigue en plena investigación, mientras se espera la declaración de los acusados el sargento primero Rodolfo Ariel Luna y el agente Martín Pera. El video grabado por Julio César, vecino y testigo del ultraje a la adolescente de 16 años, resultó clave para determinar cómo sucedieron los hechos. El hombre que “arriesgó su vida” para filmar lo que ocurrió, habló en con Crónica.

Felicitado por su valentía, ratificó que “no lo dudé ni un segundo y si lo hice, fue para preparar mi celular y no medía consecuencias, creo que me la jugué”. Después de ver siempre lo que pasa en estas ocasiones, temió por su vida, ya que uno de los agentes “podría haber sacado un arma y darme un tiro“. Julio César aseguró que hace tiempo que se viene hablando en el barrio de gente humilde de estos abusos de autoridad por parte de los agentes. “Sólo van a callarme si me matan“, aseguró el hombre quien manifestó que tiene custodia policial en estos momentos. “No estoy viviendo para nada tranquilo”, agregó y brindó detalles de cómo se enteró de lo que estaba pasando. “Mi kiosco está a unos 70 metros de donde vive la chica y desde ahí se observa todo”, sostuvo. Este ciudadano suele hacer trabajo solidario en una de las zonas más carenciadas de Chaco y confirmó que la familia de la víctima fue amenazada y, por eso, evitan tener cualquier tipo de contacto con la prensa.

Declaración de los imputados

Los policías imputados, Rodolfo Ariel Luna y el agente Martín Pera, están alojados en la comisaría de Capitán Solari, bajo una estricta seguridad para preservalos, que no se autolesionen o sean atacados por otros presos. Los agentes que fueron suspendidos, reteniéndose las credenciales, armas y las municiones, además no percibir el pago de haberes, deberán designar las próximas horas abogados defensores, debido a que durante la semana prestarán declaración.

