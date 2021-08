Las tres derrotas al hilo, River Plate, y en qué debe mejorar el equipo. El Muñeco habló tras la caída 1-0 en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. River Plate perdió con Atlético Mineiro 1 a 0 y deberá buscar el pase a las semifinales de la Copa Libertadores la próxima semana en Belo Horizonte. El único tanto del partido disputado en el estadio Monumental lo marcó Nacho Fernández, ex futbolista del Millonario, quien se fue expulsado a poco del final a instancias del VAR por un duro planchazo sobre Fabrizio Angileri.

“Si tengo que hacer un análisis de lo que fue el partido es que cuando estás en una instancia como esta de cuartos de Copa, con la calidad de equipos que llegan, los buenos momentos sí los tenes que aprovechar. En el primer tiempo hicimos un partido bueno, ante un muy buen equipo que juega muy buen fútbol. Después tuvimos mucha presencia, generamos situaciones que pudimos haber convertido. Pero en el segundo tiempo nos desdibujamos, ellos tomaron más iniciativa y lo empezaron mejor. Nos vimos sorprendidos, nos hicieron el gol y ahí no tuvimos muchas respuestas futbolísticas para doblegarlos. Eso pasa cuando no podés hacer un partido más completo. Contra estos equipos que tienen jugadores de mucha jerarquía hoy la pagamos”, fue el primer análisis que entregó Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa.

El Muñeco fue muy autocrítico por las dos caras que mostró el equipo, pero por sobre todas las cosas por la falta de eficacia en el primer tiempo. “No supimos sostenerlo y ellos iniciaron mejor el complemento, tuvieron otra postura. Vieron podían generarnos situaciones y eso hizo que tomaran confianza. El gol vino rápido y nos confundió. No tuvimos respuesta después y nos costó tomar las riendas del partido. Faltó frescura para resolver mejor y pensar mejor el partido. Eso también pasa por la jerarquía los jugadores del Mineiro”, amplió el entrenador millonario. A la hora de encontrar respuestas rápidas que cambien el rumbo y le permita dar vuelta la historia, Gallardo aseguró que “si queremos tener chances tenemos que jugar un partido perfecto y mejorar en todas las líneas. Va a ser duro y muy difícil, pero está todo abierto todavía. Dependerá de cómo nos preparemos en esta semana para la revancha en Brasil. Habrá que jugar la revancha con frescura e ideas. Hay que hacer un muy buen partido para tener chances”.

El estratega de River Plate fue consultado también por el mensaje que les daría a los hinchas de cara a la revancha, sobre todo teniendo en cuenta que en cruces pasado el equipo ha podido revertir traspiés similares en tierras brasileñas. “Más que a los hinchas tengo que meterme muy de lleno en la elaboración de esta semana para con el equipo, tratar de limpiar un poquito esta semana y ponernos en la cabeza que tenemos que estar mucho más preparados para la revancha. Debemos estar mucho más concentrados, atentos y ser más decisivos. Deberé en estos días estimular de la mejor manera posible para que el equipo pueda hacer un buen partido en Brasil. De eso me debo ocupar y me tiene que tener enfocado, para que los jugadores tengan respuestas y den vuelta la serie. Es un gol, llegar vamos a llegar, pero tenemos que ser más decisivos y eficaces. Se puede hacer, no está fuera de nuestro alcance, pero tenemos que llegar bien”.

Gallardo reconoció que el Mineiro “de acuerdo a los partidos anteriores, mejoró mucho”. Sin embargo, se quedó con el primer tiempo donde “se pudo tener el control” del partido. “Lo tenemos que sostener por más tiempo y en las posibilidades ser eficaces. Hay que reconocer que ellos son un muy buen equipo, que jugó mucho mejor que en la instancia anterior, pero tendrán la responsabilidad de cerrar la serie”, apuntó.

TRES AL HILO

El entrenador millonario no ocultó su preocupación por las tres derrotas consecutivas, pero también advirtió que hay que poner cada una de ellas en contexto. “Era inesperada esta seguidilla de tres golpes, pero hay que asimilarlo y rápidamente ponerse a pensar porque quedan muchos partidos por delante. No nos podemos caer, no tenemos tiempo de quedarnos con la cabeza gacha, de no levantar las piernas. Yo tengo que inyectar una dosis y estimular al plantel para que no se quede con los golpes. Hay que salir rápidamente. El fútbol es así, te da la posibilidad de salir y tenemos partidos para empezar a hacerlo”.

“Pero hay que poner en contexto cada partido y luego analizar de qué manera perdimos. Cada uno tiene matices diferentes, pero cuando caen juntas en una semana no hay que confundirse ni alarmarse. No hay que olvidarse que veníamos haciendo buenas cosas y tenemos que aferrarnos a eso. Pido serenidad, esa que tengo yo para transmitirle a los jugadores”, concluyó.

Infobae