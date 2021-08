Estiman que el veredicto recién se dará la semana que viene. Lo adelantó el abogado querellante Hermindo González. “Está prevista la ronda de alegatos y la declaración de imputado de Escalante. Por una cuestión de horario, el veredicto recién se dará la semana próxima”, estimó. “Es un día especial. Están previstos los alegatos de las partes, con el aporte de material probatorio incorporado oportunamente. Después dependerá del horario, pero el Tribunal dictaminaría sentencia. Hoy declarará como imputado el femicida Escalante”, dijo el doctor Hermindo González. “Escalante pidió declarar hoy y es lo primero que ocurriría. Luego vendrían los alegatos”, precisó. Respecto a las expectativas por lo que diga el principal y único sospechoso del crimen de Tamara, aseguró que “no guardo expectativas. Tuvo muchas oportunidades para hacerlo antes y Escalante lo malgastó con falacias. No tengo expectativas por lo que diga hoy el femicida Escalante. Mintió otras veces y no me sorprendería que hoy vuelva a hacerlo”, anticipando que “las pruebas son claras y concretas”. Para González “la sentencia pasará para la semana que viene. No estaría de más que Escalante se arrepienta y pida clemencia, pero no tenemos expectativas, si lo hace no cambia que sea una persona falaz”, sostuvo desde radio Dos.