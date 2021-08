Ante la situación de desalojo que afronta, el juez de la causa reclamó urgentes soluciones habitacionales para el joven discapacitado. El juez Pablo Teler Reyes habló sobre la sentencia dictada para el desalojo del joven discapacitado que habita en el barrio Serantes. El joven tiene una discapacidad que lo hace vulnerable fue desalojado de un lugar por sentencia judicial y reclama en la calle junto a vecinos de este barrio de la capital correntina. El doctor Teler Reyes, aseguró que hace 6 años se les notificó a los organismos gubernamentales para que le brinden una solución, pero no hicieron caso. “Antes de dictar sentencia, en noviembre de 2015, dimos aviso a los organismos correspondientes para ver si encontraban una solución, porque además del señor Alejandro, había menores. Lamentablemente, generalmente, no encuentran solución y tenemos que seguir avanzando porque también está el propietario que quiere recuperar su terreno”, aseguró el juez.

Teler Reyes señaló que el joven va a dormir todas las noches a la casa de los parientes, que queda al lado, y durante el día saca sus cosas para reclamar. “Hay que buscar una solución, pero nosotros no tenemos las herramientas. Dimos aviso al Gobierno para que lo haga”, dijo. “Podemos suspender, pero es una sentencia que en algún momento se tiene que cumplir”, agregó.