El diputado Arias continúa estable y con pronóstico reservado. Su evolución es normal, explicaron los médicos que atienden al legislador. Los directivos del Hospital Escuela “José Francisco de San Martín” emitieron un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Miguel Arias, el diputado que fue baleado mientras participaba de un acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicuá. “Pasadas las primeras 24 horas, el paciente continúa lúcido y estable bajo su correspondiente tratamiento. Su evolución hasta ahora es la esperada para este tipo de cirugías, por lo que los equipos médicos sostienen estricta vigilancia sobre su condición física. Al momento, su pronóstico sigue siendo reservado”, informaron.

Arias fue baleado en el abdomen el jueves, mientras participaba de un acto político. De acuerdo con las investigaciones le dispararon a corta distancia con un arma calibre 22 milímetros. Fue trasladado al Hospital de Paso de los Libres, donde se lo operó. Casi 12 horas después fue trasladado en avión a la Capital para ser atendido en el Hospital Escuela, centro de salud de alta complejidad. Conforme pasan las horas, la Justicia de Corrientes avanza con la investigación que intenta dar con los responsables y la motivación del disparo que hirió al diputado Miguel Arias en el cierre de campaña del Frente de Todos en Tapebicuá.

Las fuentes judiciales vinculadas a la investigación señalaron cuatro líneas de trabajo que van tomando fuerza en virtud de las pruebas recolectadas hasta el momento:

Cuestiones internas: esta línea habla de rencillas no resueltas entre los dos grupos peronistas en pugna en el municipio que este domingo elegirá intendente.

Manejo de caja: se sigue la línea de ciertos enojos por el manejo-reparto de los planes sociales.

Cuestiones personales: es la línea más delicada. Y en vías de su certificación, se está a la espera de algunas declaraciones.

Descuido: no se descarta que el disparo haya sido ejecutado de manera no intencional, por un descuido.