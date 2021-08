La bomba mundial, Lionel Messi, aterrizó en París y se suma al PSG. Leo, que no pudo cumplir su deseo de seguir en el FC Barcelona, arribó a París. Sólo falta hacer oficial su llegada al PSG. El contrato será por dos temporadas. Con la llegada de Leo Messi, el PSG tendrá que vender para lidiar con las pérdidas del actual ejercicio. La DNCG, encargada de revisar las cuentas de los clubes en Francia, confirmó que el PSG quería llegar a 180 millones de ventas para equilibrar. Por el momento, solo ha vendido a Bakker por 7M€.

El corresponsal de AS en Francia, Andrés Onrubia, informó que la DNGC no apretará a las entidades. El PSG deberá vender, pero no tendría por qué llegar a esos 180 millones. Quizás estén obligados a dejar marchar a Mbappé, si bien trabajan para tener a los tres al mismo tiempo.