Se da en Kabul: la impactante foto de un avión militar de EEUU colmado de afganos que huyen de los talibanes. Más de 600 personas viajaron en un Boeing C17 Globemaster. La imagen fue publicada por un medio especializado en defensa de los EEUU. Nuevos detalles salen a la luz de las escenas caóticas y desesperantes que se vivieron en el aeropuerto de Kabul. Una foto muestra la bodega de un avión militar C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de EE. UU totalmente colmada. Según el sitio especializado Defense One, el aparato evacuó de manera segura en Qatar a unos 640 afganos, entre ellos mujeres y niños, el domingo por la noche.

Según indicaron fuentes oficiales, el enorme avión de carga no debía transportar a tantas personas, pero los afganos aterrorizados por la caída de Kabul en manos de los talibanes, que habían sido autorizados a evacuar se subieron corriendo a la rampa semiabierta del C17. “La tripulación decidió dejarlos subir” y no intentó expulsar a los refugiados, agregaron. El vuelo casi alcanza el récord de mayor cantidad de personas que hayan volado en el C-17, que ocurrió en 2013, cuando un avión de estas características evacuó a 670 personas que huían de un tifón en Filipinas. En poco más de una semana, y casi sin encontrar resistencia, los talibanes lograron recuperar el control de casi todo el país tras 20 años de guerra. Este domingo irrumpieron en la capital, en medio del colapso del Gobierno y la huida al extranjero del presidente Ashraf Ghani.

Videos subidos en las redes sociales mostraron escenas de pánico en el aeropuerto, con decenas de personas que intentaron colgarse de aviones comerciales y militares para escapar del país y cayeron al vacío. Según revelaron altos oficiales del ejército estadounidense a The Associated Press el caos dejó siete muertos. El vocero del Pentágono, John Kirby, dijo que las tropas estadounidenses mataron a dos personas que llevaban armas durante el tumulto. Anunció que se desplegarán 1.000 soldados más para proteger la instalación aérea y respaldar a los 2.500 que ya se encuentran en el lugar.

El representante de la OTAN en Afganistán, Stefano Pontecorvo, informó que continúa la evacuación de ciudadanos extranjeros y colaboradores afganos y sus familias. En Twitter, indicó que la pista del aeropuerto Internacional Hamid Karzai “está abierta”. “Veo aviones aterrizando y despegando”, ha publicado, lo que anticipa una actividad más fluida este martes. Washington dará por concluida su misión en Afganistán cuando acabe de evacuar a los estadounidenses que se encuentran en el país asiático, lo que calcula que terminará el 31 de agosto, si mantiene el ritmo de sacar a 5.000 personas al día, detalló este lunes Kirby. Estados Unidos anunció este lunes 500 millones de dólares en ayuda para los refugiados y migrantes afganos. Washington dará esa asistencia a los migrantes y refugiados a través de sus agencias gubernamentales, como la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Ofrecerá esos fondos de manera bilateral a aquellos países que reciban a los afganos, así como a grupos humanitarios y organizaciones internacionales, precisó la Casa Blanca.