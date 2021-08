Miguel Ángel Russo dejará de ser el técnico de Boca las próximas horas, según adelanta el diario Olé. Fin de ciclo para un DT que siempre tendrá su lugar ganado en el corazón de los hinchas. Parece ser el final del segundo ciclo de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors. las últimas horas había comenzado a circular la versión que el entrenador no seguiría al frente del equipo que perdió ante Estudiantes en La Plata.

Entrada la noche del lunes feriado, se aseguró que el Consejo de Fútbol ha tomado la decisión de despedir al técnico que logró salir campeón de la Argentina en dos ocasiones desde su vuelta al banco azul y oro. Miguelo no pudo repetir la conquista de la Copa Libertadores en las dos ediciones que le tocó dirigir: cayó ante Santos en la 2020 y fue injustamente eliminado en octavos de final de la presente ante Atlético Mineiro, ahora rival de River. Russo no deja la mejor imagen en este último semestre, ya que su equipo ha cosechado apenas cuatro empates y dos derrotas en lo que va de Liga Profesional de Fútbol. Se espera la confirmación oficial.