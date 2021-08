Tras perder el clásico con Independiente, Racing decidió que Pizzi no siga como entrenador. En la reunión que mantuvieron los dirigentes, con Blanco a la cabeza, se resolvió que el entrenador no continuará en Racing y se lo comunicaron. La dirigencia de Racing se reunió este lunes para analizar el presente del equipo después de la derrota en el clásico ante Independiente y tomó la decisión que Juan Antonio Pizzi no continuará como entrenador de la Academia.

El encuentro lo encabezó Víctor Blanco -presidente de la Academia-, con la presencia de Miguel Jiménez, Alfredo Chiodini y Christian Devia. Estuvo Rubén Capria, manager de la institución, quien era clave para cualquier determinación que se pueda tomar en el plano deportivo debido a que él fue quien trajo a Pizzi.

La dirigencia tomó la decisión que Pizzi no siga al frente del equipo y ya fue notificado el representante del entrenador. Racing comenzará la búsqueda de un nuevo técnico y el que más gusta es Cacique Medina.

TyC Sports