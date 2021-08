Dos mujeres, una de ellas integrantes del grupo Astarloa, fueron detenidas el sábado en Mercedes involucradas en el doble homicidio de los Canteros, Milton y Sergio (padre e hijo. Ya suman 10 aprehendidos, uno de ellos menor de edad. Una de las nuevas detenidas, identificada como María José Obes, sería otra hija de la otrora titular del Centro Recreativo la Cruz Gil, Ramona Villalba, quien pasó de mendiga a millonaria, sindicada como la autora intelectual del crimen. Hay una versión de que podría ser otra persona. La otra arrestada, identificada como Gisela Paola Astarloa, sería hermana de uno de los dos yernos de Villalba que se encuentra apresado.

Extrañamente la polémica ex interventora del predio, impuesta por años por Ricardo Colombi, no está imputada en la causa. Otro dato que no es menor, el juez Federal Gustavo Fresneda, impulsado por el ex gobernador radical para ocupar esa magistratura judicial, investigará el posible lavado de activos de Ramona Villalba. Un poco subjetivo.