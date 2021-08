Un joven correntino con discapacidad fue desalojado y durmió en la vereda. En el Barrio Serantes en calle Inglaterra 3800, una orden judicial desalojó al joven Alejandro, un correntino con discapacidad que está solo y debió dormir con un colchón en la vereda ya que le demolieron su precaria vivienda, en la que hace 20 años vivía. Los vecinos lo ayudan y piden justicia para que no quede otra noche durmiendo con el frío. Un vecino de Alejandro, comentó que el martes “llegó una orden de desalojo a Alejandro, le amenazaron que tenía que irse él y la jueza me dijo que tenía que dejar la vivienda”. El vecino comentó que “él ahora no tiene dónde ir, los hermanos de la supuesta dueña le estafaron, él es discapacitado y está solo”. El señor expresó que “tenía un abogado defensor del Estado, pero nunca hizo nada ya hora le rompieron su casa y no tiene a dónde ir”.

Una vecina manifestó que “hace más de veinte años que él está acá, él limpió y levantó su casa, con todo su esfuerzo, y ahora la supuesta dueña dice que con orden de un juez se tiene que ir”. Consideró que “esto es una injusticia, todos los vecinos le apoyamos a él, no puede estar en el frío y con la pandemia, viviendo en la vereda”, remarcó. La vecina de Alejandro, recalcó que “pedimos justicia, que le hagan la casa o que le busquen un lugar, no puede seguir viviendo en la calle”.

