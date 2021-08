Condenaron a la directora de una fundación por captar mujeres con planes sociales para que los funcionarios abusen de ellas. Elida Mambrín fue condenada a 15 años de prisión. Dirigía la Fundación ‘No Me Olvides’ junto a su marido Kilo Vallejos, quien se suicidó tras un pedido de captura. El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este lunes a 15 años de prisión a Elida Mambrín, viuda del dirigente social y puntero político del PJ Rolando Vallejos, por el delito de explotación sexual de 70 mujeres que llegaron a su asociación para recibir el plan de Fortalecimiento Comunitario (FOCO), que otorgaba el Gobierno Provincial a través de organizaciones sociales. También fue condenada por dos hechos de abuso sexual, uno de ellos gravemente ultrajante.

La secretaria de la organización, Lorena Quintana, recibió una pena de tres años en suspenso, como partícipe secundaria del delito de trata de personas agravado: las víctimas que declararon la ubicaban en varios hechos y situaciones denigrantes. En otras palabras, las dos mujeres fueron acusadas de captar a las víctimas a través de la asociación civil y de exigirles que estuviesen con hombres vinculados al poder chaqueño, a cambio del acceso a “becas” o planes pagos con dinero público de los que también se beneficiaban ellos.

“A nosotros nos quedó la satisfacción que se resolvió en función a nuestro trabajo, en cuanto al reconocimiento de los hechos y la cantidad de pena solicitada para las dos imputadas”, afirmó el fiscal Federico Carniel, en diálogo con Diario Chaco.

Los fundamentos se darán a conocer el 13 de septiembre. A partir de esa fecha corre un plazo de 10 días en los que la defensa puede apelar y la causa pasaría a Casación donde se define si se confirma la pena o se la revoca. En el caso que no recurran, la sentencia quedaría firme.

INVESTIGACIÓN

La causa se inició en marzo del año pasado y comprometió principalmente a Kilo Vallejos quien, a través de su fundación, obtuvo becas que después ofrecían a mujeres jóvenes. Una vez que reclutaba a las víctimas, las presionaba pidiendo a cambio de ese dinero diferentes “favores”, entre ellos que sean explotadas sexualmente bajo amenaza de perder la ayuda económica. Tras la denuncia de un grupo de mujeres explotadas que disparó la investigación, Kilo Vallejos estuvo prófugo de la justicia durante más de dos meses y, finalmente, lo encontraron muerto en su casa de Barranqueras en mayo del año pasado, después que decidiera quitarse la vida.

El juicio recayó sobre dos personas, por un lado, la viuda, Elida Mambrín, imputada como coautora del delito y la secretaria de la asociación civil, Lorena Quintana, como partícipe secundaria.

