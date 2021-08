Pese a la restricción de la Premier League de ceder a los jugadores, el arquero Emiliano Martínez, anunció que se sumará al equipo de Lionel Scaloni. El Dibu anunció en sus redes que sumará al grupo para disputar los partidos con Venezuela, Brasil y Bolivia.

“Punto muy disputado hoy! Próxima parada Argentina”, escribió el marplatense tanto en Twitter como en Instagram y le puso punto final a la polémica. Tras una brillante Copa América en Brasil, el arquero continuará como una fija dentro del esquema de Scaloni, quien lo hizo debutar en la Selección en junio de este año. Con sus buenos rendimientos bajo los tres palos, rápidamente se ganó el puesto que era de Franco Armani.

Este sábado Dibu tuvo acción en Inglaterra: fue titular en el 1-1 del Aston Villa contra el Brentford. El arquero no tuvo ninguna responsabilidad en el tanto que le convirtió Ivan Toney. Tras un corner, al punta inglés le quedó la pelota en el borde del área chica y fusiló al argentino, que si bien adivinó la intención del delantero no pudo llegar a tapar el remate. El empate de los Villanos lo marcó Emiliano Buendía, también convocado por Scaloni y que también viajaría para sumarse a grupo.

La decisión de no respetar la decisión de la Premier League y priorizar a la Selección podría tener una consecuencia negativa para Martínez en su club. Claro, si no se modifica la actual restricción que obliga a los futbolistas que regresen de Sudamérica a hacer una cuarentena de diez días, el arquero se perderá algunos encuentros con el Aston Villa.

El marplatense formado en Independiente casi no necesitó adaptación una vez que se puso bajo los tres palos de la Selección y hasta Lionel Messi lo definió como un “monstruo”. En sus ocho encuentros, logró mantener la valla invicta en cinco, incluida la final en el Maracaná con la que Argentina cortó una racha de 28 años sin dar vueltas olímpicas en la Mayor.