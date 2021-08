En el ámbito de la Policía de Corrientes, denunciaron al GRIM por violento operativo. Un delincuente escapó con el vehículo hacia el interior de un asentamiento. Policías del GRIM 5 entraron al lugar y recuperaron el rodado. La damnificada estaba trabajando. En el barrio capitalino Santa Catalina se realizó un procedimiento policial que terminó en una denuncia contra los efectivos por “violentos y de actuar de manera irregular”.

El procedimiento se realizó cerca de las 18:30 de ayer cuando “efectivos del Grupo de Rápida Intervención Motorizada (GRIM) redujeron a mi cliente de forma violenta sin dar tiempo a que respondiera. No tenía pedido de detención, ni captura. Lo trasladaron a la comisaría Vigésima Tercera y luego a la unidad contravencional en la Comisaría Quinta. Ese mismo día tomé intervención del caso para que quedara en libertad, pero tuvimos que pagar multas, lo que no corresponde”, explicó la abogada Romina Vargas.

La denuncia se realizó ante la Fiscalía Nº6.

“Estas personas que intervinieron en el operativo fueron sin identificarse. Repudio el accionar del personal de ese operativo”, agregó la letrada. “A muchas personas que circulan por el barrio Santa Catalina se la estigmatiza por ser cortador de pasto, humildes, que vienen a buscar el sustento y creen que quienes merodean el lugar son delincuentes. En este caso, mi defendido desde el 2015 no tiene pedido de aprehensión”, dijo Vargas.

El Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción dio un comunicado por el trato en el cual expresaron su “profunda preocupación” dispensado a la doctora Vargas por parte de personal de la Comisaría Vigésimo Tercera, impidiendo ejercer su labor profesional.

Diario época