Para persuadir al votante, abundaron las bolsas de mercadería, que significaban entre $500 y $1.000 pesos de ahorro para una familia. La entrega de módulos alimenticios es una práctica común en los comicios. La crisis inflacionaria redujo la calidad de los víveres, que varían entre marcas reconocidas, segundas marcas y otras no tanto. Los módulos alimenticios tenían entre cinco y siete artículos. Las últimas semanas y hasta en plena veda electoral -ayer abundaron los galpones de mercaderías-, gran parte de los votantes de la capital correntina y del resto de la provincia recibieron bolsas de mercadería hasta con siete productos, de la mano de los frentes políticos que se enfrentaron ayer en las urnas. Especialmente el oficialismo que condicionó con centenares de camiones de mercaderías.

Las camionetas con bolsones de comida fueron protagonistas, así como los galpones, domicilios particulares o búnkers políticos que oficiaron como base de operaciones para el armado y la distribución de los víveres, destinados a “moldear” la voluntad de los electores, una práctica cuyo origen se desconoce pero que se ha mantenido con el correr de los años.

Hubo al menos cuatro tipos de bolsones con artículos que variaron desde primeras a cuartas marcas. Lo que no faltó en ninguna de ellas fueron las boletas de los frentes oficialistas. Casi todos los alimentos se repitieron en la variedad de bolsas, también llamadas “módulos alimenticios”, aunque las marcas difirieron de acuerdo a los partidos y a la zona geográfica de la ciudad: harina, yerba, aceite, puré de tomate, azúcar, arroz y fideo. Otros bolsones, en cambio, reemplazaron algunos elementos por otros, como leche, garbanzos o polenta.

La bolsa perteneciente al frente político con más partidos de la provincia se diferenció de las demás por la presencia de productos de primera marca. Destacó, especialmente, la elección de aceite Cocinero, cuyo precio varía entre los $200 y $250. En este módulo, los artículos como el aceite, la harina o la yerba fueron de un kilo o un litro, pero en otras se seleccionaron productos de medio kilo. Según el costo de los productos en supermercados, el valor de las bolsas entregadas oscilaba entre $500 y $1.000.

La crisis inflacionaria y pandémica también hizo mella en el contenido de los módulos entregados. Estos pasaron de contener sustanciosas cantidades de alimentos, con víveres que tendían a ser más caros e incluso por fuera de la canasta básica como atún o cereales, a contemplar solo algunos de los elementos básicos que una familia tipo necesita. La entrega de mercaderías en tiempos electorales es una práctica común en la provincia: no es nueva ni tampoco compete a un solo partido, sino que las diversas fuerzas políticas hacen gala de la cadena de clientelismo cuando se acerca el momento de las urnas.

La cadena clientelista inicia con la descarga de la mercadería en galpones ubicados en distintos puntos de la ciudad, donde simpatizantes de cada uno de los partidos se dedican al armado de cada una de las bolsas que serán destinadas para “alentar” el voto de los ciudadanos, teniendo en mira, por sobre todo, a aquellos en situación de vulnerabilidad.

Según indicaron fuentes anónimas de las alianzas, el trabajo de entrega arranca normalmente con dos semanas de anticipación al día de las elecciones, ya que lo “ideal” es que el sábado previo todo esté distribuido entre los populares “punteros”.

Aunque la práctica se ha naturalizado y representa un fenómeno electoral más, los frentes políticos prefieren evitar la entrega durante el mismo día de los comicios y no hablar de ello ante los medios de prensa. Según indicaron fuentes consultadas, lo “ideal” sería que se repartan dos bolsones por familia para que resulte medianamente suficiente, aunque cada dirigente barrial dispone de ellos según su criterio. Dentro de la organización de las dirigencias barriales, la modalidad de entrega de módulos acompañados de boletas puede variar. Aunque actualmente no es tan habitual, algunos punteros todavía estipulan regalar la mercadería luego que los votantes regresen de las escuelas.

En el código electoral no está tipificada la dádiva ni el acarreo de votantes y, al no estar previstas, ambas prácticas se constituyeron en un aspecto más de la vida política durante los procesos eleccionarios.

VERDURAZO

El intento de incidir en el voto no solo se limita a la entrega de bolsas de mercadería, también se registraron otras maniobras proselitistas en los días previos a las elecciones. El jueves por la mañana, cerca de las 11:00, se activó un verdurazo en la Plaza Cabral del centro capitalino, donde productores de la agricultura familiar regalaron más de mil kilos de verduras distribuidas en bolsas a los vecinos de la ciudad que pasaban por las inmediaciones. Las bolsas contenían tomate, mandioca, batata, lechuga, perejil, zapallo, acelga, cebolla y morrón.

Aunque el objetivo de la iniciativa era reclamar al gobierno la falta de políticas públicas para que el sector pueda acceder a créditos y maquinarias y hacer sustentable su actividad, los bolsones de verduras iban acompañados de boletas partidarias.

HIGIENE FEMENINA

Una novedad en estas elecciones fue la entrega de artículos de higiene femenina. Se distribuyeron en la costanera correntina y las bolsas contaron con un paquete de protector diario de 20 unidades, uno de toallitas de 8, una tableta de ibuprofeno, un barbijo y una toalla de algodón de mano.

Foto El Litoral