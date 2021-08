Poliamor de un mendocino, que debe tener cuidado. En otra historia de poliamor. Eliana, Nazareno y Maira llevan cuatro años juntos, pero aclararon que su relación no es abierta ni adhieren a la cultura swinger. Los dos primero manejaban un call center en Mendoza y eran pareja, hasta que apareció la tercera. Maira de 23 años comenzó a trabajar con ellos. Al poco tiempo descubrieron que se amaban los tres y no podían estar sin que falte uno. Y todo era mejor, cuando lo compartían entre los tres. Absolutamente todo. Nazareno de 41 años, sería considerado de aquellos capos, siempre y cuando no le pase lo que a Juan Carlos López. Ese joven misionero que en noviembre de 2011 murió a los 37 años por un extraño trastorno nervioso. Desde el año 2008 estuvo de novio con las infartantes gemelas Marisa y Liliana Kuegler de 28 años. Terminó internado en un psiquiátrico.

No aguantó.

¿Aguantará el mendocino?