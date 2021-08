En el final del Torneo Federal de Básquetbol, Comunicaciones cerró el cuadrangular final con una derrota frente a Zárate. El equipo mercedeño rindió por debajo de su nivel y ayer perdió 85 a 54 en la jornada que clausuró la temporada. En Córdoba, Comu no pudo ganar y perdió en sus tres presentaciones. El plantel bonaerense y Jáchal de San Juan -derrotó a Pergamino Basquet 87 a 86- subieron a la Liga Argentina. El Torneo Federal de Básquetbol (TFB) concluyó ayer con una nueva derrota para Comunicaciones en el estadio Ángel Sandrín de Instituto de Córdoba. El equipo mercedeño cayó frente a Zárate Basket por 85 a 54 en la tercera y última jornada del cuadrangular final.

Los conducidos por Javier Herrera no pudieron ganar en la capital cordobesa y en la segunda fecha ya habían quedado sin posibilidades de luchar por el campeonato. Poco pudieron hacer frente a los bonaerenses que dominaron el encuentro de principio a fin. La gran campaña que realizó Comunicaciones en el Federal, fue el único plantel de Liga de Desarrollo (jugadores hasta 23 años) que llegó a la instancia decisiva, no se vio reflejada en el cierre del certamen donde perdió en sus tres presentaciones frente a planteles con mayor experiencia. El partido de este lunes tuvo un claro vencedor. Zárate tomó rápidamente el control del juego y del marcador para encaminarse el triunfo casi sin dificultades.

Durante los primeros veinte minutos, la efectividad de Comunicaciones fue muy baja (2 de 6 en libres, 7 de 14 en dobles y 2 de 14 en triples) y lo pagó muy caro. Solamente dos jugadores llegaron al doble dígito en el casillero de anotaciones: Juan Bejar y Franco Maeso con 10 puntos cada uno. Los bonaerenses se mostraron firmes en la labor defensiva, impidieron que el rival pueda salir en contraataque y evitaron las penetraciones buscando el aro. Fuerte atrás, el equipo que conduce técnicamente Juan Manuel Anglese se mostró efectivo en el ataque con los lanzamientos de Damián Pineda (6 puntos), Juan Ignacio Baquero (15 y 11 rebotes) y Agustín Brocal (fue el goleador del partido con 18 tantos). Sin opciones claras para anotar, Comunicaciones intentó mantenerse cerca en el marcador con la defensa. Llegó al final del primer cuarto 9 puntos abajo (10-19).

En el segundo segmento, el equipo mercedeño siguió sin variantes para romper el cerco defensivo que le propuso Zárate y sus juveniles jugadores fueron ganados por la ansiedad y la desesperación. Zárate acentuó su dominio que también se hizo sentir cerca del cristal con la potencia y experiencia de César Chaine (11 puntos), bien complementado por Raúl Salvatierra (9 puntos, 3 rebotes y 3 tapas) que llegó desde la banca. La diferencia se fue ampliando lentamente y se clavó en 21 (22-43) antes del descanso largo. Lejos de llegar la reacción mercedeña, Zárate siguió imponiendo condiciones y trabajó con tranquilidad el resto del partido. El tercer cuarto finalizó 68 a 43 y después solamente hubo que esperar el bocinazo final que desató la alegría de la delegación de Zárate Basket que logró una de las plazas disponibles para la próxima Liga Argentina (ex TNA).

JÁCHAL CAMPEÓN

De manera invicta, Jáchal de San Juan se adjudicó el cuadrangular final, logró el campeonato de la temporada y logró el ascenso a la Liga Argentina. En partido muy equilibrado venció a Pergamino Básquet 87 a 86 para cerrar de gran manera la instancia que se jugó en la capital cordobesa. El primer cuarto fue favorable a los sanjuaninos 22 a 19, el segundo quedó para los bonaerenses 39 a 37 y el tercero finalizó empatado en 60.

En el equipo campeón se destacaron Matías Martínez (24 puntos) y Marcelo Piuma (21). Mientras que, en Pergamino, que finalizó en el tercer lugar del cuadrangular, su máximo anotador fue Mateo Bolívar con 30 unidades.