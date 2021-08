El 2 de agosto de 1869 nació el Colegio Nacional de Corrientes, luego conocido como Colegio Secundario General San Martín, aunque todos lo llaman “el Nacional”. El edificio y la institución constituyen un emblema para el pueblo correntino, tanto por su trayectoria como por su valor cultural. El Colegio Nacional General San Martín de Corrientes celebra este 2 de agosto, su 152º aniversario fundacional. Una fecha significativa que pese a los tiempos de pandemia no pasó por alto, con el agregado que, precisamente en la jornada de hoy también se recuerda los 150 años del fallecimiento de su fundador y primer rector, el doctor Patricio Fitz Simon.

“Estamos transitando uno de los días más caros con un nuevo aniversario, el 152º, recibimos llamados y saludos afectuosos de la comunidad educativa, no solo de Corrientes, sino de distintos lugares del país”, manifestó el rector Fabián Hamm. El máximo responsable del Colegio Nacional subrayó que se trata de un día especial, recordándose además el aniversario 150º del fallecimiento del primer rector y a la vez fundador del Colegio, doctor Patricio Fitz Simon, irlandés de vasta experiencia, que había dirigido un colegio en Londres durante casi veinte años. El educador murió atacado por la fiebre amarilla que asoló a Corrientes en 1871 y no llegó a celebrar la primera promoción de graduados: egresaron tres alumnos en 1875. Sus restos descansan en el Colegio, en un monumento emplazado frente a la Costanera General San Martín.

En el marco de la presencialidad cuidada, la institución educativa realizó un sencillo acto, donde además de recordar la figura del doctor Fitz Simón, se entonó la tradicional marcha del Colegio. Precisamente, el rector Hamm, al referirse a la presencialidad, en el retorno de clases luego del receso de invierno, explicó que para que todo transcurra de acuerdo a los parámetros sanitarios para prevenir el Coronavirus, se organiza cada curso en tres burbujas, que ingresan con horarios diferentes, cada burbuja con una semana de duración y otro grupo de alumnos que desarrollan las clases de manera virtual. “La pandemia nos pone frente a desafíos, que se van transitando paso a paso”, sostuvo Hamm. Puso de relieve que el Colegio Nacional fue declarado en el año 2019 Monumento Histórico, en consonancia con los 150 años de existencia y para finalizar, comentó que la tarea de conservación de toda la estructura del edificio es ardua y para ello cuentan con el valioso apoyo del Gobierno Provincial, que desplegó una serie de remodelaciones y reformas para que el establecimiento mantenga su fisonomía y patrimonio arquitectónico.