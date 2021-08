Con la aparición de las criptomonedas, se abrieron nuevas posibilidades de negocio para los inversores y ahorristas. Un correntino, Leopoldo Pérez Obregón, fue quien incluyó al primer chamamé, “Mallonero”, en la lista de subastas.

El mundo cripto es algo poco popular para la gente que está alejada de la tecnología e incluso para quienes todavía hoy desconfían de los cajeros automáticos o del home banking. Sin embargo, existe todo un universo detrás del cripto y hay cada vez más personas que se dedican a trabajar y, simultáneamente, descubrir cómo funciona esto. Durante 2020, con la pandemia, se produjo el boom de las criptomonedas y con este término se empezaron a escuchar palabras como Bitcoin, Ethereum, Blockchain, criptoarte, entre otras.

Leopoldo Pérez Obregón es correntino, tiene 32 años y, a pesar de su juventud, tiene una vasta experiencia en esto que para muchos aún es un extraño mundo. Hizo toda la secundaria en el Instituto de Música y luego, con una beca en la Universidad de San Andrés, estudió Derecho en Buenos Aires.

Mientras transitaba sus estudios, nunca dejó de lado la música. Siguió tocando, tuvo grupos de distintos géneros y en medio de eso conoció a Alejandro “Tato” Ramírez (actualmente integrante del grupo Tajy), con quien armó Acorriente y compusieron muchas canciones. Precisamente, “Mallonero” es un chamamé que hicieron juntos y es hoy el primer criptochamamé de este universo poco explorado, por no decir nada explorado, por la gente del Taragüí.

A pocos días de viajar a Holanda, donde se instalará para hacer un Máster en Políticas Públicas y Desarrollo Humano, Leopoldo llegó a la cita con época, entusiasmado. Con una claridad sorprendente, explicó de qué se trata este terreno que quiere conquistar con nuestro chamamé, que ya es patrimonio de la humanidad. Apasionado por lo que hace, con esta iniciativa de convertir “Mallonero” en un NFT que puede ser adquirido por cualquier persona del mundo, el joven correntino mezcla sus conocimientos musicales con su carrera profesional, pues se especializa en Derecho Financiero.

“Me interesan mucho los temas de finanzas, dinero digital, estoy muy metido en ese tema y además, como soy artista, tomé una obra de mi autoría y la convertí en NFT para subirla a Ethereum”, relató.

Ethereum es un proyecto que compite con Bitcoin, la primera criptomoneda creada y, tal vez por eso sea la más popular. Pero aquí hablaremos de Ethereum y, como explica Leopoldo, “en 2020, con la explosión de Ethereum empezaron muchos más casos de usos que los que tenía Bitcoin. En Bitcoin podés mandar dinero sin intermediarios, sin bancos. Entonces este boom de Ethereum trajo entre otras cosas el boom del criptoarte”.

“El criptoarte se conoce también como NFT. Yo puedo tomar una obra de mi autoría, empaqueto ese contenido, la subo a la red de Ethereum con una firma de mi propiedad que certifica que es original y que no hay otra copia igual de ese archivo. Esto, que puede parecer muy raro de entender, vale muchísimo dinero hoy en día cuando te lográs insertar en el mercado”, contó Leopoldo con una pasión que se podía sentir en el aire.

De hecho, la gran novedad se dio en 2020, cuando un artista (Beeple) vendió un cuadro a 69 millones de dólares. Esto no sólo parece una locura, es una locura.

En medio de esta explosión millonaria por una obra virtual, “de repente los artistas están intentando mover la cultura hacia ese lugar. Y es una forma muy rara de entender la propiedad, porque si googleás ‘Beeple’, te va a aparecer el mismo JPG por el que alguien pagó 69 millones de dólares, pero hay un coleccionista que tiene el original.

Y ahí viene toda la discusión filosófica sobre qué es poseer, dónde está la verdadera propiedad de algo, es una forma bastante revolucionaria de entender”, dijo el joven correntino.

Como ese cuadro, el primer criptochamamé de la historia ya está en la red Ethereum con el sello de Leopoldo y “Tato”. “Una vez que lo cargamos en la red Ethereum, que es como una base de datos descentralizada, vive ahí para siempre. Ese chamamé es inmutable, nunca más va a morir de ese lugar, va a estar ahí por los siglos de los siglos. Y el que lo compre va a tener una copia de ese NFT”, afirmó el compositor.

Ahora está en Ethereum con una historia de la canción, escrita en inglés, y la subasta empieza en 0.02 Ethereums, “que son algo así como 63 dólares por copia y lo puede comprar una persona de cualquier lugar del planeta que tenga una billetera que interactúe con Ethereum”, explicó Leopoldo.

El grupo Acorriente compuso varias obras. “Mallonero” además se convirtió en el primer criptochamamé. También se puede disfrutar del videoclip en el canal de YouTube, en el que ya tiene más de 20 mil reproducciones. La obra fue grabada por el mismo Leopoldo en el barrio de los malloneros a orillas del río Paraná.

MILLONES VIRTUALES

Ethereum es la plataforma más grande de NFT del planeta. Ahí se mueven millones. “Cuando comprás un Ethereum, por ejemplo, tiene otros usos y se pueden enviar tokens. Un token es una representación de algo que podés gastar, usar para otra cosa. Los NFT, como el criptochamamé, por ejemplo, son la representación de una obra de arte en un token de Ethereum. Lo envolvés y esa es una especie de moneda, pero en vez de ser una moneda, es una obra. Vos te comprás esta obra de arte. La apretás y se te despliega, y podés interactuar con eso y todo el mundo sabe que vos sos el coleccionista de esa obra”, comentó el artista y continuó: “La diferencia con las formas tradicionales de la propiedad es que antes te comprabas un cuadro para guardarlo en tu casa y que nadie más lo vea. Con un NFT vos sos dueño de algo muy popular, que todo el mundo puede ver. Es una idea muy compartida de la propiedad, universalmente menos individualista”.

¿Quiénes pueden comprar un NFT o este criptochamamé?

Cualquier persona que tenga una wallet (billetera) de MetaMask (un software de criptomoneda) y que tenga Ethereums dentro de la billetera puede ingresar y comprar, ofertar en la subasta. Hay cinco copias.

¿Cómo se consiguen los Ethereums?

A través de un exchange. Te bajás Binance, por ejemplo, llenás tus datos como si fuera una cuenta bancaria, te va a pedir tu DNI, tu domicilio, porque tiene que cumplir con los requisitos de antilavado de activos. Una vez que comprás los Ethereums, en pesos, mandás esos Ethereums a tu wallet de MetaMask.

Los nombres son rarísimos e imagino a mucha gente sin saber de qué estamos hablando…

La wallet de MetaMask es como una tarjeta de crédito, pero mucho más divertida y en la cual no tenés que darle tus datos a nadie para tenerla. No es como una cuenta bancaria, tenés absoluta privacidad, si nadie sabe que esa serie de numeritos sos vos, nadie sabe lo que comprás, lo que vendés, podés tomar préstamos, dar préstamos, jugar jueguitos y que te paguen, podés comprar criptoarte, podés comprar otras criptomonedas extrañas que no son ni Bitcoins ni Ethereums, tenés todo el universo de la descentralización en una aplicación que funciona como el futuro del dinero.

¿Son aplicaciones gratuitas?

Son aplicaciones gratuitas. Cuando te bajás tu MetaMask, la ponés en el Google Chrome como una extensión y con cada movimiento que hagas de Ethereum sí te cobra gas. Gas es como la nafta del Ethereum, y ese gas es lo que se va para que los mineros hagan las transacciones. Hay que pagar para que siga siendo seguro. Hoy en día ese es uno de los impedimentos para que Ethereum crezca mucho más, porque si comprás algo que cuesta 100 dólares, tal vez terminás pagando 50 dólares más por la transacción.

Pero sí, cualquiera puede instalarla, no hace falta ni siquiera que pongas tu DNI, solamente te va a dar unas palabras, esas palabras tenés que anotar en un papel, nunca en la computadora porque si te entra un hacker te las puede sacar y nunca tenés que perder esas palabras porque no hay forma de recuperar contraseñas en el mundo del cripto. Es como un gran empoderamiento del individuo porque no dependés de otros, pero una gran responsabilidad a la vez. Tenés que dedicarle un poco de atención. A veces la gente se abruma.

¿Esto será masivo en algún momento?

De acá a dos años esto va a estar más metido en nuestras vidas porque la tecnología que utilizan las criptomonedas, el blockchain, es una nueva forma de registrar datos que pueden utilizarse para cientos de miles de cosas. Obviamente, va a ser cada vez más fácil adaptarlo. Hoy se rumorea que Mercado Pago está queriendo tener opciones de pago con criptos.

¿Esto puede ser una solución al problema que tenemos con nuestra moneda que vale cada vez menos?

Es buenísima la pregunta. ¿Por qué explotó Bitcoin en 2020? Claro, vino la pandemia, hubo crisis y el Banco Central de Estados Unidos empezó a emitir dinero, todos los bancos centrales. Los argentinos sabemos qué pasa cuando se imprime dinero. Bitcoin tiene un límite de emisión. Solamente va a haber 21 millones, más o menos dicen que para 2040 van a terminar de emitir Bitcoin. Por eso la analogía que se hace del Bitcoin es que es como el oro, pero digital. El oro históricamente quedó como reserva de valor porque no se puede emitir, porque es difícil de falsificar, pero a la vez es difícil de mover y es difícil de comprobar que es real. En cambio, un Bitcoin, en la red de Bitcoin vos ves la transacción y la ponés en el buscador y ya rápido sabés si es válida, inválida, si llegó o no llegó, es absolutamente público, todos los movimientos de Bitcoins están registrados y es súper transparente.

¿Cómo se explica que el arte se meta en el mundo del cripto?

Una de las críticas que se le hacía al mundo del cripto es que no tenía conexión con el mundo real. Y a mí mucho tiempo me pasó eso con Bitcoin, pero cuando vi que el mundo del arte podía tener algún contacto, que los artistas podían monetizar el valor de lo que hacen y que los coleccionistas de arte puedan rendir un homenaje a las personas que hicieron eso y que por mucho tiempo no tuvieron cómo sustentarse, para mí es algo revolucionario.

Creo que el arte es una de las cosas que va a ayudar a que cripto se entienda, a que la gente le vea una utilidad porque de repente yo tomé un chamamé que hicimos hace diez años. En ese momento, cuando lo sacamos, le fue re bien, pero creo que a nuestra cultura le faltaba que esté acá porque esto está estallando en el mundo. Y también me parece que es bueno conectar el mundo de cripto con la cultura más real y qué más real que esta canción que habla de los malloneros y está filmada desde el barrio de los malloneros, habla de la gente que trabaja, me pareció que era algo significativo para poner ahí por primera vez.

Ahora hay que ir a Ethereum para comprar este chamamé…

Todavía es difícil explicarle a la gente, que es dueña de su dinero, cosa que en el banco no te pasa. En 2001, los bancos sacaron todos sus ahorros a las personas, eso en wallet no pasa. Nadie te puede sacar, nadie te puede decir qué hacer con $10 millones.

Las criptos vienen a empoderar al ciudadano, pero obviamente requieren mucha educación y creo que parte de mi misión es llevar un poco esta palabra y ayudar a la gente a que sepa que existen posibilidades, creo que tanto para los artistas como para los coleccionistas y también para los que necesitan preservar sus ahorros.

¿Aconsejarías a los artistas a poner su obra en esta plataforma?

En principio, nadie tiene que hacer lo que no le llama la atención. Esta es una posibilidad más. Como todo, vos tenés que crear tu comunidad. Si el día de mañana subís un NFT, posiblemente no se lo vendas a nadie si no construiste esa relación con una audiencia. Con lo cual tampoco te salva la vida. No todos los que suben cosas las venden. Yo espero que el público se entusiasme con este chamamé, sobre todo por la significación cultural que tiene y si no, igual ya existe en la red de Ethereum.

¿Por dónde tiene que empezar un chamamecero que quiera ser parte de esta red?

Hay distintas redes para que los artistas puedan acceder a mintear su obra en el cripto. Lo que les diría es que miren videos, en YouTube hay un montón de información, que investiguen lo que se llama NFT. Yo tengo un canal de YouTube y difundo mucha información, por Instagram también, así que pueden seguirme en @lionpold, ahí difundo cómo es este nuevo mundo de las criptomonedas y cómo interactuar con esta nueva forma de dinero.

