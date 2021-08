Se dio el final de la Causa Sapucay y el abogado de varios imputados calificó al proceso de “liviano y con varios contrasentidos”. El doctor Jorge Barboza representa a seis de los acusados por la ‘mega causa’ Sapucay, un escándalo judicial relacionado con el narcotráfico en hechos ocurridos entre 2014 y 2017. “Fue una investigación liviana y con el contrasentido de que decían que entraban 15 toneladas de marihuana por semana y terminaron encontrando unos gramos podridos en una comisaría”, graficó. “Antes de la feria judicial la mitad de los imputados dieron su última palabra y la otra parte no pudo hacerlo porque tuvieron un brote de Covid19”.

Este miércoles, “se reanuda la audiencia y a posterior el Tribunal pasará a deliberar. Se espera si ese día se da a conocer el fallo o podrían pasar algunos días lo que sería lo más lógico teniendo en cuenta los planteos que hubo en el último tramo. Lo más lógico es que el Tribunal se tome unos días más para tomar sentencia”, señaló el doctor Barboza. “La gran mayoría de los imputados no tiene la responsabilidad que se le endilgaba. Y hoy los fiscales piden tiempos de detención altos para justificar la demora de todo el proceso; quedó demostrado que funcionó la presión contra los imputados”, estimó el abogado. “Entiendo que la gran mayoría de mis defendidos serán absueltos”, adelantó. Para el profesional de Derecho la ‘causa Sapucay’ fue “una investigación liviana y con el contrasentido de que decían que entraban 15 toneladas de marihuana por semana y terminaron encontrando unos gramos podridos en una comisaría”.

Respecto a las intenciones del proceso, Barboza opinó que “la causa cumplió el objetivo de un sector: politizarla como bandera de un gobierno de luchar contra el narcotráfico. Eso está bien, y me parece perfecto porque todos debemos luchar para terminar con ese delito, pero todo terminó siendo mucho menos de lo que pintaban”.

“De lo que surge de las negociaciones el juez Soto Dávila hizo lo que tenía que hacer y la Fiscalía fue mero espectador. Después, todo lo que pasó es otra cosa”, dijo en referencia a la participación del controvertido exjuez federal Carlos Vicente Soto Dávila. Y agregó que “la sociedad aplaude que se desbarate una organización criminal y eso está bien. Pero los cómo y los porqués no los entiende y, por eso, después no se entiende cuando caen las causas o queda libre mucha gente. En síntesis, el fin no justifica los medios”, recalcó desde radio Dos.