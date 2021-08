“Estas son mayores libertades para los vacunados“, afirmó un concejal goyano sobre la presentación del carnet de vacunación en los bares. Daniel Lesteime, detalló como se realizará la aplicación de la nueva ordenanza municipal que busca disminuir los casos de Covid19 a partir de la solicitud de carnet de vacunación para la realización de actividades sociales, como la permanencia en patios cerveceros o cafeterías.

El concejal Lesteime, brindó detalles con respecto a la ordenanza municipal, que propone solicitar el carnet de vacunación contra el coronavirus para realizar distintas actividades, como permanecer en bares y restaurantes e ir al gimnasio. Las actividades comprendidas en esta ordenanza incluyen bares, restaurantes, cines, teatros, gimnasios y todo tipo de actividad que implique la permanencia de público. Los clientes deberán presentar certificado de vacunación al menos con una dosis aplicada, con un margen de 20 días o certificado de alta de Covid19. Ambos pueden estar en soporte digital o impreso.

“Estas son mayores libertades para quienes estamos vacunados y estamos haciendo un esfuerzo para ayudar en toda la lucha contra el coronavirus. Lo que queremos es contribuir con el sistema sanitario que esta exhausto y también con el cuidado de quienes trabajan en el área de gastronomía, hotelería, y demás. También me parece importante que, con esto, los comités de crisis puedan empezar a ampliar los horarios de nocturnidad ya que, si todos empiezan a cumplimentar estas medidas, no veo algo que pueda impedir la circulación”, expresó.

“En la medida que se implemente el proyecto, se pedirá en los locales de reunión el carné de vacunación para que se dé un aforo de acuerdo a la capacidad, que permita trabajar con mayor seguridad. Nosotros estamos en Fase 3 y nuestro horario rige hasta la 1:00 de la mañana”, indicó sobre la normativa que busca instalarse en patios cerveceros, bares, restaurantes y locales de esparcimiento social.

El concejal goyano aclaró que esto se trata de “libertades, pero no castigos para quienes no se vacunen. La idea son mayores libertades para quienes han cumplimentado la vacunación. Nuestro país no es anti vacunas en esencia, si hay algunos sectores, pero en todo caso se quedaran ellos en sus casas. Hay que tener en cuenta la situación de la variante Delta en su desarrollo, que no lo conocemos. Nadie tiene la certeza de cuando esto va a acabar así que en la medida en la que desde el Estado generemos escenarios que ayuden a una mayor seguridad sanitaria, creo que debemos aprovecharlo”, afirmó y remarcó que “hay medidas que generan desagrado, pero hay que entender el contexto en el que estamos. Hay que valorar el acceso a las vacunas”.