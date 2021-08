Será el primer turno electoral del año. Comenzó la carga de urnas para las elecciones del domingo 29 de agosto. Se trata de la última tarea previa a los comicios. Se realiza en el ex Regimiento N°9 y se extenderá hasta el viernes. Comienza la carga de las urnas que serán utilizadas en las elecciones provinciales que se realizarán en Corrientes el domingo 29 de agosto. La tarea se hará en el ex Regimiento N°9 y se extenderá hasta el viernes. Los correntinos deberán elegir gobernador, intendente, concejales, diputados y senadores provinciales y a días de los comicios la Junta Electoral comenzará hoy con la carga de las urnas.

“Es un trabajo muy cuidadoso porque en las urnas se coloca cada boleta que está destinada a un lugar específico. Entonces ahí hay que introducir las boletas que corresponden a cada comuna. Es un trabajo detallado que se realiza la última semana antes de repartirlas”, explicó el presidente de la Junta Electoral Gustavo Sánchez Mariño. La carga de las urnas se realiza en las instalaciones del ex Regimiento N°9 de la Ciudad de Corrientes sito en avenida 3 de Abril casi Costanera, a efectos de distribuirlas en tiempo y forma, debiendo observarse en todos los casos la cantidad de 20 (veinte) ejemplares por cada mazo, todo conforme a lo normado por el artículo 66, inciso 5 del Código Electoral Provincial.

Compiten dos frentes ECO + Vamos Corrientes -integrado por 32 partidos- que impulsan la candidatura a gobernador del actual mandatario Gustavo Valdés y como vicegobernador al senador nacional Pedro Braillard Poccard.

El Frente Corrientes de Todos -conformado por 24 fuerzas políticas- postula para la gobernación al exintendente de la ciudad de Corrientes Fabián Ríos y como vicegobernador, al senador provincial Martín Barrionuevo.

En la provincia se trabajará en 336 escuelas y estarán habilitadas 2.566 mesas para los 868.259 electores que podrán sufragar en las elecciones provinciales del 29 de agosto. En el cuarto oscuro los electores deberán elegir entre 56 boletas.

Desde la Junta Electoral recuerdan que están exentos de votar los ciudadanos en aislamiento por contagio confirmado de Covid19 o que tengan síntomas compatibles, al igual que aquellos que sean contacto estrecho de un contagiado.

Recomiendan consultar el padrón electoral, dado el incremento en el número de establecimientos escolares. Los electores pueden consultar su lugar de votación ingresando a la página:

https://padron.corrientes.gob.ar/

Donde deberán introducir el número de DNI y el sexo para conocer el establecimiento escolar donde sufragará y el número de mesa. Durante la jornada electoral estará vigente el protocolo sanitario que se elaboró sobre la base del documento del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), que tiene una serie de sugerencias basadas en la experiencia de unos cincuenta países en los que se hicieron elecciones el año pasado. El mismo no implica horarios de votación e incorporó la figura del “facilitador sanitario”, tarea que cumplirá la Policía de Corrientes.