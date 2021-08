“Estas propuestas son un contrato ético con los vecinos de la ciudad”. El candidato a intendente de la ciudad de Corrientes, Gustavo Canteros, presentó los diez compromisos vinculados a su gestión acompañado por candidatos y referentes del frente Corrientes de Todos. En su mensaje llamó a los vecinos a acompañarlo para transformar la Capital. “Estas propuestas son un contrato ético y moral con los vecinos de la ciudad”, ratificó. “Queremos construir una ciudad más humana, cercana, accesible, equilibrada y recuperar el sentido de comunidad”.

Canteros fue contundente al afirmar que más que una plataforma de gobierno “estos ejes representan un contrato ético y moral con nuestra gente, para erradicar de una vez por todas las fórmulas del chantaje y la dádiva, esas que nos amenazan diciendo que si no gana el candidato de un partido, la ciudad no va a tener obras ni recursos, intentando cercenar la libertad más noble e importante de nuestra democracia: la libertad de elegir”.

En su mensaje de introducción Canteros habló de dos ciudades, “con vecinos de primera y vecinos de segunda”, lo que “representa la mayor injusticia de nuestra capital, que no podemos permitir ni convalidar. Queremos construir una ciudad más humana, cercana, accesible, equilibrada. Con un lugar para todos y todas. Que no sea hostil ni insegura, sino sana, habitable y armónica con la naturaleza, queremos recuperar el sentido de comunidad”, enfatizó el actual vicegobernador.

En su repaso estuvieron el compromiso de tránsito seguro. Dentro de dicho eje se destaca la creación de ciclovías, corredores viales y un plan de mejoras en las avenidas, además de paradas seguras, y más colectivos con nuevos recorridos que lleguen a toda la ciudad.

Otro eje de suma importancia en la demanda cotidiana es el de barrios seguros con lineamientos de protección para las mujeres, entrega de botones con GPS a trabajadores del transporte, la implementación del MuniMovil o Bichitos de Luz con un sentido de control, prevención y seguridad vial. En lo que respecta a la Ciudad verde, apunta a ser un distrito sustentable y trabajar en ese sentido, mencionó un plan de Arbolado Urbano, la recuperación de los espacios verdes. La separación de residuos en origen y Planta de Reciclaje como una política integral. En lo que respecta a la salud propuso cambiar el paradigma de los “operativos” por un sistema integral que opere en red, la creación del Hospital Municipal, el Hospital Veterinario de la Ciudad y la recuperación del Centro Comunitario San Jorge para atender a las personas con adicciones. Hubo un capítulo destinado a los servicios básicos con un plan de los primeros cien días para atender demandas urgentes.

La lista se completa con los compromisos “Futuro” que incluyen el empleo joven, las oportunidades para todos los sectores, y desarrollo urbano vinculado a la planificación en infraestructura. En lo referido “comunidad” vinculado a las expresiones culturales, el deporte como inclusión y un Programa de Asistencia Integral a Adultos Mayores. “Debemos construir un proyecto de desarrollo común, sin excluidos”. En lo que respecta a “Género y Diversidad” se aborda la inclusión laboral, un gabinete de paridad, protocolo de atención de los servicios públicos. Fue uno de los fragmentos más aplaudidos por los presentes. Al finalizar se proyectó un video con un resumen de las propuestas. Estuvieron el candidato a vicegobernador Martin Barrionuevo, la candidata a viceintendente Gladys Timo Abreo, los postulantes a senadores nacionales Carlos Camau Espínola, el candidato a diputado nacional, Jorge Antonio Romero. También asistieron al acto los candidatos a senadores provinciales, José Ruiz Aragón, y Patricia Rindel, a diputado provincial Germán Braillard, los postulantes a concejales para la Ciudad de Corrientes cuyas dos listas encabezan Lisandro Almirón y Magda Duartes. Además de los equipos técnicos de Gustavo Canteros.