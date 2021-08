El registro es de la primera quincena de agosto. Se desprende del relevamiento realizado por la agrupación Consumidores Libres, que destacó que en este periodo el costo de los productos de almacén se incrementó 1,6%; el de la fruta y la verdura un 1,4% y el de las carnes un 1,3%. En este último rubro, el dato quizá más relevante es que el valor del asado no tuvo modificaciones. El precio de la canasta básica de alimentos aumentó durante la primera quincena de agosto un 1,4%. Se desprende del relevamiento realizado por la agrupación Consumidores Libres, destacando que en ese periodo el costo de los productos de almacén se incrementó 1,6%; el de la fruta y la verdura un 1,4% y el de las carnes un 1,3%. En este último rubro, el dato quizá más relevante es que el valor del asado no tuvo modificaciones.

Se destacó en la primera quincena del mes cierta desaceleración en la suba de la canasta. Es el nivel más bajo registrado en ese período en lo que va del año: en los primeros quince días de julio, los alimentos treparon un 3,2%; en junio, la suba fue del 1,7%: en mayo del 1,8%; en abril del 1,7%; en marzo del 2,2%; en febrero del 3% y en enero del 2,1%. Distintos factores pueden incidir en esta incipiente desaceleración de los precios de los alimentos que en lo que va del año se ubican por encima del nivel general de inflación. “En los últimos meses se dio un efecto de disociación entre la evolución de los precios de los alimentos y la evolución de sus propios costos. Es posible que parte de ese proceso esté teniendo algún escenario de convergencia. Me refiero, particularmente, a la evolución del tipo de cambio oficial, las tarifas y el combustible. Con lo cual, debería haber una tendencia a la reducción de la variación de los precios, sobre todo porque el 3,4% del último mes no refleja la evolución de esos costos”, señaló Hernán Letcher, director del CEPA.

Otro factor que puede incidir en una menor suba de los precios en los alimentos son los distintos tipos de controles que está aplicando el Gobierno. Por ejemplo, según el informe del IPCVA, en julio los precios de la carne mostraron una caída del 0,9% frente al mes anterior. “El último mes hubo cierta dispersión en el aumento de los precios de alimentos. Hubo algo de hidratos de carbono y de derivados de trigo, lácteos. Si los lácteos están más moderados este mes, debería verse una moderación en general en el precio de los alimentos porque la carne se mantuvo relativamente estable”, remarcó Letcher.

El director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, señaló que “los alimentos y bebidas vienen desacelerando mes a mes, pero muy poco con relación a un marco de acuerdo de precios en las diferentes categorías de bienes básicos. Sin embargo, observamos dos temperaturas de precios. Las que están en las grandes cadenas de supermercados con acuerdo de precios y las que están por fuera de estos formatos”.

Ámbito