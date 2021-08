Frente a Racing de Córdoba la dupla técnica podrá contar con Oliva y Peralta, quienes cumplieron sus suspensiones. El que no estará disponible es Monje, que fue expulsado ante For Ever. Preocupa la lesión de Sánchez Paredes. La derrota ante For Ever es pasado. Boca Unidos debe hacer borrón y cuenta nueva, mirar hacia adelante y, en el futuro inmediato, se encuentra el puntero de la zona B, Racing de Córdoba, al que recibirá el fin de semana en partido correspondiente a la 18ª fecha del torneo Federal A. El encuentro ante la Academia cordobesa se jugará el sábado desde las 16:00, en el estadio del club “aurirrojo” y las próximas horas se conocerá a los árbitros encargados de dirigir este partido. Para enfrentar al líder, la dupla técnica Martín Fabro-Leonardo Baroni, volverá a contar con el defensor Maximiliano Oliva y el delantero Martín Peralta, quienes cumplieron con la fecha de suspensión recibida. Según la disposición del equipo en los últimos partidos, todo hace suponer que Oliva recuperará la titularidad en el lateral izquierdo de la defensa en lugar de Alejandro Leani, y que Peralta será una opción de recambio en el banco.

El que no estará disponible para jugar el sábado es Nicolás Monje, quien fue expulsado ante For Ever por doble amonestación. Por el cordobés asoma como la primera alternativa Sebastián Luna, quien conoce la posición, mientras que un escalón atrás se ubica Fabio Godoy. Una preocupación en Boca Unidos tras el partido en Resistencia es que el mediocampista, Diego Sánchez Paredes, capitán del equipo, finalizó el partido con una molestia que será evaluada en la semana para saber a ciencia cierta si podrá estar para el difícil compromiso que se viene. Por experiencia y rendimiento, “Corcho” demostró que es un jugador insustituible en la mitad de la cancha, por lo que habrá que seguir de cerca su evolución. La práctica de fútbol a realizarse mañana puede llegar a ser determinante, teniendo en cuenta que, para la dupla, el jugador que no participa de la misma no tiene chance de jugar el próximo compromiso.

Tres partidos en 9 días

Después del partido frente a Racing de Córdoba, el fixture indica que la 19ª fecha del torneo Federal A, donde Boca Unidos deberá visitar a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, se jugará el miércoles 25, mientras que el encuentro siguiente del equipo “aurirrojo” ante Douglas Haig de Pergamino se llevará adelante el lunes 30, debido a que el domingo tendrán lugar las elecciones en Corrientes. El conjunto correntino deberá prepararse para afrontar tres compromisos oficiales en nueve días, una buena oportunidad para volver a sumar y dejar atrás la racha adversa que atraviesa en el campeonato.