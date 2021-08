Esta tarde, desde las 15:00 el elenco “aurirrojo” correntino recibirá al equipo salteño por la décimo sexta fecha primera de la segunda rueda de la fase clasificatoria. El encuentro se jugará en el estadio “Leoncio Benítez” y tendrá el arbitraje del chaqueño Guillermo González. Se fue una rueda y ya está en marcha la segunda del Torneo Federal A de fútbol, la definitiva, la que determinará la suerte de quién irá a pelear directo por el primer ascenso, y de los que se ubicarán en el lote por la segunda plaza para llegar a la Primera Nacional. Hoy, como están dadas las cosas, Boca Unidos se encuentra dentro del grupo que irá por el segundo ascenso y en idéntica situación se encuentra su rival de turno, Central Norte, con el que, en la primera rueda, en el inicio del torneo igualó 2 a 2 en el estadio “Padre Martearena” de la ciudad de Salta.

La cita es hoy, a las 15:00 en el estadio “Leoncio Benítez” y tendrá una terna arbitral chaqueña, encabezada por Guillermo Adrián González. Boca Unidos, que vuelve a jugar en casa, viene de empatar 2 a 2 frente a los misioneros de Crucero del Norte, mientras que Central Norte sufrió su primera derrota en el torneo a manos de Sportivo Las Parejas por 2 a 1.

Mirando la tabla de posiciones, dos puntos separan a los salteños de los correntinos, 19 contra 17, ubicándose ambos, por ahora, dentro del lote de los clubes que aspiran a pegar el salto de categoría. Para el partido de esta tarde, el equipo de la ribera volverá a presentar variantes en su once inicial. En la defensa, Maximiliano Oliva retorna en lugar de Alejandro Leani, luego de una lesión que lo marginó un par de fechas. En la mitad de cancha, Sebastián Luna cumplió con la fecha de suspensión y ocupará el lugar de Ataliva Schweizer. Además, Gonzalo Ríos regresará a la titularidad en reemplazo de Martín Peralta. Las modificaciones en el once inicial son una constante en Boca Unidos, aunque en este caso son dos, dándole lugar a quienes supuestamente son los titulares, tal los casos de Oliva y Luna y, la restante, la vuelta de Ríos sería táctica. Esto deja en claro que la dupla técnica conformada por Leonardo Baroni y Martín Fabro tiene algunos nombres que se ven como titulares y otros que pueden ir cambiando de acuerdo a cómo lo vayan viendo en las prácticas y en los mismos partidos. Los entrenadores decidieron mantener a la pareja de marcadores centrales, Julián Fernández y Ariel Morales, más allá de los desacoples que se vio durante el partido frente al “colectivero” que, por ese sector, fue donde golpeó cada vez que atacó. Esta tarde, regresará a la mitad de cancha Sebastián Luna, el habitual volante por derecha, por lo que Diego Sánchez Paredes regresará a su posición natural de cinco. Esto le puede dar al equipo mayor equilibrio en esa zona vital para el juego elaborado.

Para el ataque, la dupla técnica dispuso jugar con dos 9 como Ríos y Carlos Salóm, dejando a Gabriel Morales como generador de juego, más allá que desde su vuelta a Boca Unidos su aporte fue a cuenta gotas. Ríos vuelve en lugar de Peralta, que no logra recuperar el nivel que supo mostrar antes del último parate que sufrió el fútbol por la pandemia, que incluyó una lesión en los días previos a la vuelta de la actividad. El equipo capitalino vuelve a presentarse en su casa, un territorio conocido, pero en el que últimamente le está costando ganar. La última y única victoria que cosechó jugando de local se remonta a aquel 1 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, por la cuarta fecha del torneo.

