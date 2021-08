Intentará torcer el rumbo frente a Racing de Córdoba. El equipo correntino, que hace siete fechas no gana, recibirá hoy a las 16.00 al puntero de la zona B. Los entrenadores Martín Fabro y Leonardo Baroni prepararon tres variantes para este encuentro. Ingresarán Cristian Martínez, Sebastián Luna y Carlos Arriola en lugar de Luis Ardente (separado del plantel), Nicolás Monje (suspendido) y Gabriel Cochis (lesionado). Sumergido en una crisis futbolística y con importantes movimientos dentro del plantel, Boca Unidos buscará volver hoy al triunfo cuando reciba a Racing de Córdoba, puntero de la zona B del Torneo Federal A de fútbol.

El encuentro, que corresponde decimoctava fecha, se jugará en el complejo Leoncio Benítez de la capital correntina, dará inicio a las 16:00 con el arbitraje de Enzo Silvestre de Santa Fe.

Boca Unidos arrastra una racha negativa de siete fechas sin triunfos y seis presentaciones como local sin ganar. Ese rendimiento lo bajó al décimo lugar con 17 puntos y está fuera del grupo de clasificación para la siguiente etapa.

La derrota del fin de semana frente a Chaco For Ever (2-1) en Resistencia dejó secuelas. La dupla técnica que conforman Martín Fabro y Leonardo Baroni decidió separar del plantel a Luis Ardente, que venía desempeñándose como arquero titular. “La verdad es que no tengo por qué dar explicaciones, por resguardo de mis compañeros y por el momento que estamos pasando. Deberían hacerlo los que tomaron la decisión, después que lo hagan podré responder”, sostuvo el experimentado jugador. Ardente llegó a Corrientes como uno de los principales refuerzos para la presente temporada junto al entrenador Alfredo Grelak, que tampoco sigue en la institución. La estructura defensiva del equipo correntino se muestra endeble y es la tercera peor del grupo. Recibió 23 goles en lo que va del campeonato y hace cinco fechas que no puede mantener su arco en cero. La salida de Ardente, que durante la semana entrenó en forma individual, permitirá que Cristian Martínez regrese a la titularidad después de 17 fechas. Atajó en el empate en 2 tantos frente a Central Norte en Salta. Los entrenadores dispondrán de otras dos variantes en la formación titular respecto del juego en la capital chaqueña y una vez más la línea defensiva será diferente. Sebastián Luna ingresará por el expulsado Nicolás Monje en el lateral derecho de la defensa, mientras que Carlos Arriola ingresará por Germán Cochis, que salió lesionado hace una semana. Las otras novedades pasan por la lista de convocados, porque dos jugadores que venían alternando entre los titulares no estarán ni siquiera en el banco de relevos: Franco Lazzaroni y Maximiliano Oliva. En este contexto, Boca Unidos necesita mejorar su producción individual y colectiva. Necesita solidez defensiva y después comenzar a construir las ofensivas.

El obstáculo que tendrá hoy el equipo correntino es muy complejo. Racing de Córdoba es el único puntero del grupo con 35 puntos (10 victorias, 5 empates y 1 derrota) y tiene la valla menos vencida del torneo: 4 goles en 17 fechas. En las últimas dos fechas tuvo una pequeña merma en su rendimiento y cosechó dos empates sin abrir el marcador contra Douglas Haig y Sportivo Las Parejas. Una modificación presentará el entrenador Hernán Medina para el encuentro de esta tarde. Será el ingreso de Emmanuel Giménez en la mitad de cancha, en reemplazo de Nicolás Fassino. El resto es el mismo equipo que fue titular frente al equipo santafesino. Durante la primera rueda, en Nueva Italia, Racing de Córdoba se impuso a Boca Unidos 2 a 0 con goles de Diego Jara y Martín Garnerone.

