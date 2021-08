Volvió a perder en el Torneo Federal A. Boca Unidos cayó 3 a 2 en calidad de local ante Central Norte. El partido corresponde a la 16ª fecha del Torneo Federal A empezó a las 15:00. El arquero de los correntinos, Luis Ardente, atajó un penal a los 11 minutos del primer tiempo. Los goles visitantes los marcaron Magno a los 29 minutos, Vester a los 43′ y Giménez a los 22 de la segunda parte. Los descuentos locales llegaron a través de un penal de Gabriel Morales al minuto del segundo tiempo y por medio de Martín Peralta a los 31′ del complemento tras gran centro. Boca Unidos se llevó otra dura derrota en condición de local al caer ante Central Norte de Salta por 3 a 2. El partido correspondió a la 16ª fecha del Torneo Federal A y con este resultado, el conjunto correntino se ubica séptimo en el grupo B del torneo.

El encuentro había comenzado bastante complicado para Boca Unidos ya que a los 10 minutos el árbitro cobró un claro penal a favor de los visitantes. Por fortuna para los correntinos, el arquero Luis Ardente adivinó la intención del ejecutante y atajó el tiro desde los 11 pasos. Pero es que el alivio iba a durar poco para el “aurirrojo”. A los 29 minutos del primer tiempo Giménez mandó un centro al área de Boca Unidos que lo impactó de buena manera Diego Magno, marcando el 1-0 a favor de los salteños. Esto supuso un gran golpe a la moral del conjunto correntino, quien no supo responder a tal punto que el segundo gol de los salteños llegó pocos minutos después. Un tiro de esquina desde el costado derecho cayó en el área de los correntinos para que el central Alan Vester cabecee cómodamente y estampe el 2-0 parcial. Era un resultado que dejaba al borde del K.O. a Boca Unidos.

En el inicio del segundo tiempo Boca Unidos mostró un atisbo de recuperación, al punto que logró generar un penal a los 47 minutos que Gabriel Morales intercambió por gol, estableciendo el 2-1 parcial que les devolvía esperanzas a los correntinos.

Las ilusiones del “aurirrojo” se vieron prontamente enterradas cuando, a los 22 minutos del complemento Diego Magno generó una gran jugada desde mitad de cancha, habilitando a Gastón Giménez para que este eluda a Luis Ardente y defina a placer, marcando el 3-1 que parecía definitivo.

La cosa no terminaba con ese gol de Central Norte. Boca Unidos no se dio por vencido y siguió buscando el descuento a pesar que las ideas futbolísticas no abundaban. Lo terminó encontrando a través del recién ingresado Martín Peralta, tras un preciso centro de Cochis y anticipándose a los defensores rivales. 3-2 y el partido seguía abierto hasta la expulsión del mismísimo Peralta, nada más unos minutos después de marcar el segundo descuento. Boca Unidos no pudo llegar al empate y sumó una nueva derrota en condición de local.