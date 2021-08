“QUE NINGUNO DE LOS PODERES DEL ESTADO MIRE PARA EL COSTADO, ESTO NO PUEDE QUEDAR IMPUNE”. El Frente Corrientes de Todos exige urgente esclarecimiento y juzgamiento del atentado contra el diputado Miguel Arias.

“Los candidatos y candidatas del Frente Corrientes de Todos; los legisladores nacionales, provinciales, intendentes, concejales y fuerzas que integramos esta alianza manifestamos nuestro más enérgico repudio al atentado contra nuestro compañero, el diputado provincial Miguel Arias; que recibió un disparo de arma de fuego durante el acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicuá”.

“Toda nuestra solidaridad con él, con su familia y allegados. Sabemos que su fortaleza y valentía lo ayudarán en la recuperación”.

“También exigimos el urgente esclarecimiento del hecho, la identificación de los autores materiales e intelectuales del ataque; así como el juzgamiento y la condena por parte de la Justicia para quienes atentaron contra la vida de Miguel”.

“Este acto criminal y de violencia política no puede quedar impune. Es inadmisible que estos hechos ocurran en el marco de una campaña electoral en el que -en pocos días- elegiremos Gobernador, Vicegobernador, Legisladores/as, Intendentes/as y Concejales”.

“No se puede manchar la Democracia de esta manera. Los tres Poderes del Estado Provincial deben estar a la altura de la circunstancia”.