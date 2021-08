Conmoción en Corrientes: creen que el ataque al diputado estuvo planificado por varias personas y hay un mega operativo para encontrarlos. “La violencia política es inadmisible”, dijo Alberto Fernández sobre el atentado que tuvo como víctima a Miguel Mateo Arias. Wado de Pedro pidió que se detenga “rápidamente” al responsable. El gobierno de Corrientes ordenó un fuerte operativo policial para atrapar a los responsables del ataque a tiros contra el diputado correntino Miguel Arias, en la localidad de Tabicuá. Lo anunció el ministro de Seguridad de la provincia, Juan José López Desimoni poco después del atentado.

“Ante el ataque que sufrió el diputado provincial Miguel Arias en Tapebicuá, dispuse, junto a la Jefatura de la Policía, el traslado inmediato de una delegación de Delitos Complejos y la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Corrientes al lugar de los hechos”, escribió Desimoni en Twitter.

Explicó que dispuso “la custodia permanente en la casa familiar y en el hospital donde se encuentra el legislador provincial. Junto al jefe de Policía, Félix Barboza, estamos viajando para colaborar con la investigación”, aseguró López Desimoni.

El presidente Alberto Fernández repudió en redes el ataque. El jefe de Estado advirtió que “en un Estado de Derecho la violencia política resulta inadmisible” y aseguró que “el gobierno provincial rápidamente debe esclarecer el hecho y castigar a los responsables”.

“Miguel Arias, candidato a diputado del Frente de Todos en la provincia de Corrientes, fue baleado en un acto de campaña”, escribió Fernández a través de su cuenta oficial de Twitter y deseó “la pronta recuperación del candidato agredido”, exhortando al gobierno de Corrientes que “garantice la paz y la seguridad en la jornada electoral del próximo domingo”.

También el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, remarcó que “no hay lugar para la violencia política en la democracia” y transmitió su expectativa que se identifique y detenga “rápidamente” al responsable, para que “caiga sobre él todo el peso de la ley”.

“Lo que acaba de ocurrir en Corrientes es gravísimo y merece el repudio de toda la sociedad argentina”, puntualizó De Pedro cerca de la medianoche, desde su cuenta de Twitter.

El Frente Corrientes de Todos convocó para este viernes a una conferencia de prensa por el atentado sufrido por el diputado provincial Miguel Arias, que permanecía internado en la ciudad de Paso de los Libres tras recibir un disparo de arma de fuego en el abdomen. Se hizo a las 8:00 en la sede de calle Salta 663 del Partido Justicialista en la capital provincial, los candidatos a gobernador y vice del Frente Corrientes de Todos, Fabián Ríos y Martín Barrionuevo, encabezaron una conferencia de prensa organizada a última hora del jueves para brindar información sobre el legislador, que fue baleado durante un acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicuá. Arias fue atacado este jueves con arma de fuego calibre 22, según dijo en declaraciones a la prensa el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascua, que lo acompañaba en el escenario del cierre de campaña. Todo ocurrió cerca de las 20:30 del jueves. Tras la balacera, el diputado fue trasladado 55 kilómetros en un móvil policial -no había una ambulancia disponible- hasta el Hospital San José de Paso de los Libres, donde fue intervenido quirúrgicamente. Arias fue secretario de Asuntos Institucionales del Municipio de Paso de los Libres y trabajó en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), permanecía en terapia intensiva. Esta mañana se encontraba estable y es trasladado a un hospital de la capital de Corrientes. “No se escuchó nada, solo los gritos. Fue todo muy rápido y de frente”, dijo Gloria Pared, una de las dirigentes que compartía el escenario con el legislador en el momento de la balacera. “No entendía lo que había pasado, miro y estaba el compañero en el suelo. No estamos preparado para una situación así”, reveló en diálogo con TN. “No sabemos para quién era, por eso venimos a Paso de Los Libres porque tenemos miedo, esto es un ataque político”, subrayó.

