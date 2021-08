Donde manda capitán… no manda marinero. A las 2:00 de la madrugada de hoy, una patrulla policial por calles Aconcagua y Los Atacamas, observaron dos motocicletas circulando de contramano. Una de ellas sube a la vereda y se da a la fuga. Es perseguida y alcanzada por los uniformados. El conductor del rodado sin casco y en pleno estado de ebriedad, se presenta como aspirante a Cabo de Policía de Corrientes. Se identifica como Alfredo Nahuel Aguirre. No tenía carnet de conducir, ni la tarjeta del título de la moto. Iba acompañado por un menor de 16 años. Manifestó que estaba de gira tomando alcohol. Camino a la comisaría dijo en tono amenazante que era dirigente político, amigo del gobernador Valdés y del jefe de Policía, y que no sabían con quién se metían. Desacatado los trató de ratas. Demorado en el predio policial, fue puesto en libertad por el comisario mayor Miguel Ramírez, jefe de Unidades Especiales. Este oficial de alto rango, aseveró que había una disposición superior para soltarlo. Bueno que chamigo…