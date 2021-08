Una joven tiró por el balcón a un hombre que intentaba entrar a su casa: “No sabía si me iba a violar, robar o matar”. El sujeto cayó dos pisos a la vereda boca abajo y salió corriendo. Una joven estudiante universitaria de la localidad de Berisso en Buenos Aires, se enfrentó a una inesperada situación el martes poco después de las 20:00, cuando interrumpió la clase virtual de la que estaba participando para entrar la ropa seca que tenía colgada en el balcón. “Me encontré con un tipo que quería entrar; tenía la mitad del cuerpo adentro y la mitad afuera, estaba trepando”, comentó después del susto. En ese momento su primera y única reacción fue defenderse, y lo empujó.

Según explicó María Paz, todo ocurrió tan rápido que ni siquiera alcanzó a ver si el sujeto estaba armado o no. Tampoco le dio tiempo para amenazarla. “No sabía si me iba a violar, robar o matar. No se lo iba a permitir así mi vida dependiera de ello”, explicó la joven sobre su drástica reacción. Todavía movilizada al recordar ese dramático momento, María Paz sostuvo que lo único que tenía entonces en mente era evitar que el hombre pasara y por eso directamente lo increpó: “Lo agarré de la ropa, lo sacudí y lo tiré por el balcón. Es más, salí corriendo a buscarlo, pero se escapó para el lado de la 127 y no llegué a alcanzarlo”. De acuerdo a su relato, el joven cayó boca abajo sobre la vereda, pero en pocos segundos se incorporó y empezó a correr hasta perderse de vista. “Creo que se dio un buen golpe”, manifestó la víctima. Llamó a la policía, aunque aseguró que “no hicieron nada”.

“La Policía no solo no vino, sino que en el segundo llamado me cortaron. Estoy cansada que en el barrio pasen estas cosas y que nadie haga nada”, reafirmó. El hecho tuvo lugar en la segunda planta de una casa sobre la calle 64 y 126 de Villa Argüello, en la localidad platense de Berisso. Si bien ya había anochecido, la joven manifestó que todavía había movimiento en la calle. Sin embargo, resaltó que la inseguridad se siente cada vez más en el barrio, sobre todo “el robo de bicicletas. Una no sabe qué pueden hacer estos tipos”, subrayó e indicó que “no sé qué esperaba robar porque yo soy estudiante universitaria y no tengo nada de valor en casa, vivo el día a día. Quizás fue al voleo, pero ni bicicleta tengo”, contó María Paz, y concluyó: “traté a mi manera de defenderme e intentar que no entre en mi casa”. Con relación al presunto ladrón, que escapó y permanece prófugo, la joven lo describió como un hombre de unos 25 años, tez morena y flaco, que vestía “una campera blanca con rayas azules en la espalda y pantalón negro”.

TN