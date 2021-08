La Selección Argentina de básquet consiguió el triunfo que tanto necesitaba para seguir en los Juegos Olímpicos y avanzar a cuartos de final, donde enfrentará a la Australia de los NBA Patty Mills y Joe Ingles el martes a las 9. Fue 97-77 sobre Japón este domingo por la madrugada, con muy buenos desempeños en el primer y último cuarto para quedarse con el tercer puesto del grupo ante un rival que también tenía chances de clasificar.

Los dirigidos por Sergio “Oveja” Hernández estaban obligados a ganar para conseguir una vida extra en el certamen tras las preocupantes caídas iniciales con Eslovenia y España. Con 4 puntos y una diferencia de gol de -8, Argentina quedó como una de las dos mejores terceras que pasan de fase, junto a Alemania (-16) y por delante de la eliminada República Checa (-49).

Los cruces de cuartos de final se definieron horas más tarde mediante un sorteo, con dos bombos de acuerdo a las posiciones. Argentina también tenía grandes chances de emparejarse con Francia, uno de los máximos favoritos tras derrotar a EE.UU. en el debut, por lo que el duelo con Australia, líder del Grupo B con puntaje perfecto, no cayó nada mal. En la preparación en Las Vegas, la Selección perdió contra los oceánicos por un agónico 84-87. Los choques restantes serán España-Estados Unidos (por la llave de Argentina), Eslovenia-Alemania y Francia-Italia.

CAMPAZZO Y SCOLA NO ESTUVIERON SOLOS

El desahogo albiceleste en el Saitama Super Arena llegó de la mano de varias actuaciones altas, potenciadas por la muy floja labor del Japón de Julio Lamas. Facundo Campazzo fue el mejor manejando los hilos del partido y finalizó con 17 puntos (0/2 en dobles, 5/9 en triples y 2/3 en libres), 7 rebotes y 11 asistencias. Mientras que el máximo anotador resultó -cuándo no- Luis Scola, con 23 unidades (4/13 en dobles y 5/8 en triples) y 10 rebotes.

Pero además varios jugadores de rol tuvieron un verdadero partidazo, empezando por Nicolás Brussino, quien tomó el lugar del lesionado Patricio Garino en el quinteto titular. El santafesino sumó 8 puntos (1/3 en dobles y 2/5 en triples), 7 rebotes y 3 asistencias. Otros destacados fueron Marcos Delía (14 puntos, 7 rebotes) y Gabriel Deck (16 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias).

UN POCO DE SUFRIMIENTO

De todos modos, no fue un mero trámite el triunfo de la Selección. Al entretiempo, la ventaja era de sólo 8 unidades y, tras un comienzo alarmante del tercer parcial, llegó a ser de 4. Claro que la diferencia de jerarquía entre ambos elencos era algo dificil de compensar para los japoneses, quienes sufrieron la deslucida actuación de su gran figura, el NBA Rui Hachimura (13 puntos, 5/13 en dobles, 1/4 en triples, 4 pérdidas).

Argentina exhibió sus mejores pasajes en el inicio y en el cierre, donde sacó 18 de los 20 puntos de ventaja (26-16 el primer cuarto; 32-24 el último). Fue allí cuando se vio a un Campazzo muy cómodo, conectándose con Delía -sirviéndole la bola abajo del aro- y Scola, con muchas más variantes en el juego de pick y así volver locos a los japoneses sobre el cierre.

EL TRIPLE, DE VIDA O MUERTE

Claro que la dependencia de la Selección del tiro de larga distancia parece innegociable: vive o muere según le vaya desde la línea de tres. Esta vez el saldo fue de un 39 por ciento de efectividad (14 triples convertidos sobre 36 intentados), mucho mejor que el 25 por ciento de los partidos previos (15/61). Cuando el equipo se empecina en lanzar más allá del contexto se ve lo peor de su juego, sin movimiento de pelota y con tiros apresurados con la marca encima y ahí, ya todo es azar. Por caso, Campazzo y Scola sumaron 10/17 en triples ante Japón mientras que Laprovíttola, tras sus 27 puntos ante España, se fue en cero con 0/8.

Para colmo, la defensa que fue un sello de autor en el subcampeonato mundial de China 2019 todavía no es una garantía. Durante varios pasajes del juego ante Japón, el quedo fue alarmante ante la táctica de cinco perimetrales de los nipones e incluso obligó a algún que otro tiempo muerto de Hernández para despertar a los suyos con una de sus ingeniosas y habituales frases. “¿Qué es esto? ¿Estamos en un juego de las estrellas?”, les espetó para dar cuenta de la fragilidad defensiva.

Lo que sí dio señales de vida ante Japón fue el amor propio, ya sea para ir en busca de pelotas inalcanzables o para recuperar otras yendo de cabeza al piso, como con la doble volada de Deck y Scola que terminó con un bombazo de Campazzo para prácticamente sentenciar la historia sobre el final. Y el detalle no es menor, ya que con el alma a flor de piel, la Selección siempre es candidata.

GUIÑOS EN LA PREVIA

La jornada había comenzado de manera inmejorable para la Selección, ya que necesitaba -sí o sí- de una goleada de Estados Unidos sobre República Checa y, de ser posible, una victoria -también abultada- de Australia sobre Alemania. Ambos resultados se le dieron: los norteamericanos ganaron por 119-85 mientras que los oceánicos lo hicieron por 89-76. Y Argentina finalmente no desaprovechó esos guiños del destino.

Tras la presentación argentina fue el turno de Eslovenia vs. España para cerrar el grupo, con victoria de los de Luka Doncic (12 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias) por 95-87. Así, la Zona C quedó con Eslovenia (6 puntos y +61 de diferencia), España (5 y +13), Argentina (4 y -8) y Japón (3 y -66). En la A, Francia (6 y +44), Estados Unidos (5 y +82), Checa (4 y -49) e Irán (0 y -77). Y en la B, Australia (6 y +33), Italia (5 y +16), Alemania (4 y -16) y Nigeria (3 y -33).