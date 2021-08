El combinado de Sergio Hernández selló su pasaje a cuartos de final y, ahora, se medirá con Australia. Cuando se enfrentarán y cómo quedó el cuadro. Luego de la victoria 97-77 ante Japón en la última fecha del Grupo C, la Selección Argentina de básquet selló su pasaje a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y, ahora, se medirá ante Australia el martes a las 9:00 por TyC Sports y la TV Pública. A su vez, del mismo lado del cuadro quedaron España y Estados Unidos.

La FIBA dio a conocer los cruces tras el encuentro entre España y Eslovenia, el último de la fase de grupos, y El Alma tendrá que enfrentarse al conjunto de Oceanía en la próxima instancia. Esta será la segunda vez que se crucen en el último mes ya que durante la preparación en Las Vegas jugaron un amistoso y la Selección Nacional perdió 84-87. El ganador irá ante el que pase de España y Estados Unidos. Por el otro lado del cuadro, Italia jugará ante Francia, mientras que Eslovenia, la sorpresa del certamen por el momento, se cruzará contra Alemania.

La organización fijó, en la noche del lunes y la mañana del martes, cuatro horarios para los duelos de la próxima etapa de Tokio 2020, por lo que la Albiceleste se cruzará con Australia el martes 3 de agosto a las 9:00.

Cuando y a qué hora se juegan los encuentros:

Lunes 2/8 a las 22:00. Eslovenia vs. Alemania

Martes 3/8 a la 1:40. España vs. Estados Unidos

Martes 3/8 a las 5:20. Italia vs. Francia

Martes 3/8 a las 9:00. Argentina Australia

TyC Sports