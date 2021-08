Las fiestas populares del año 2022 no están confirmadas. Apuran definiciones, poniendo plazos para el carnaval y la Fiesta del Chamamé. Desde la comparsa Ará Berá adelantaron que están pensando temas y diseños. Serán proyectos menos ambiciosos que otros años y trajes más económicos. No descartan un carnaval con trajes viejos. Tras haber logrado el permiso municipal, las escuelas de samba de las comparsas capitalinas iniciarán sus ensayos a principios del mes próximo, pero la edición 2022 de la fiesta de Momo aún no está confirmada. Esperan que entre septiembre y octubre haya definiciones tanto para el carnaval como para la Fiesta Nacional del Chamamé.

El carnaval y la Fiesta Nacional del Chamamé son sin dudas las dos celebraciones populares más convocantes de Corrientes, pero la pandemia de Covid19 obligó a suspender la edición 2021 de ambas actividades y a poner en riesgo la próxima edición. En las últimas horas, la flamante presidenta de la comisión directiva de Ará Berá, Andrea Rasmussen, señaló que las cuatro comparsas del corso oficial y las cinco agrupaciones musicales esperan que en septiembre o más tardar octubre haya definiciones al respecto.

Confirmó que, pese a no tener certezas ya se está trabajando en la elección de temas y diseños, “en caso que se haga el carnaval, no van a ser proyectos tan grandes y los trajes van a estar adaptados a la nueva realidad, es decir que serán más económicos”, adelantó agregando que “también se puede pensar en carnaval con trajes viejos, ver la cantidad de integrantes y salir lo mejor posible”. Habló de la importancia que el municipio capitalino les haya otorgado a las escuelas de samba el permiso de iniciar sus ensayos. “Después de las elecciones seguramente vamos a comenzar con los ensayos”, aseguró. Con respecto a la Fiesta Nacional del Chamamé tampoco hay certezas, aunque desde las usinas del Instituto de Cultura deslizaron en reiteradas oportunidades que se está analizando la posibilidad de realizar la edición 2022. Este año la fiesta no se hizo ni siquiera en formato virtual (como sucedió con otras actividades culturales tradicionales de esta parte del país).

