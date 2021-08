Igual no alcanza. Bajo apenas la carne, pero algo es algo. Los cortes populares bajaron casi hasta 10% al 29 de julio en Buenos Aires, pero en Corrientes el precio puede estar rebajado hasta en un 30% de lo que se consigue en la capital de la república. En promedio el descenso en las carnicerías porteñas fue apenas del 0,7% en el último mes. Para el gobierno el costo de la carne se ha estabilizado con una leve baja. Si se mantiene la tendencia se irán liberando cupos de exportación en la medida que sigue la estabilidad en el mercado interno. El valor sigue siendo muy alto, si se compara con el ingreso salarial mensual de los trabajadores argentinos. El famoso asado argentino, ya no se come todos los domingos.