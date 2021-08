Fue para robarle y se salvó de milagro: “Me cortaron la panza y me salió la tripa para afuera“. El ataque ocurrió el martes 20 de julio por la noche en el Barrio Patono. Luis Miguel Rojas (25) salía de la casa de sus padres y se encontró con cuatro personas que le exigieron que entregue la mochila que llevaba. Se resistió y lo atacaron a puñaladas. Tras seis días internado, Rojas fue dado de alta, pero su vida ya no es la misma. La vida de Luis Miguel Rojas dio un vuelco de 180° el 20 de julio. Cuando por la noche salía de la casa de sus padres, en el barrio Patono, un grupo de cuatro hombres que se encontraban en la vía pública consumiendo bebidas alcohólicas y otras sustancias, decidió frenarlo para pedirle “peaje” y le exigieron que le entregara su mochila.

El joven se negó y en ese momento recibió la primera puñalada. Pese a la herida, instintivamente huyó corriendo. Pero la patota estaba decidida a robarle y lo persiguieron, le dieron alcance y le asestaron otras tres puñaladas. “Les seguí peleando y me querían sacar la mochila, yo me negaba. Vino otro y me metió más puñaladas, por todos lados y me cortó la panza y salí toda la tripa para afuera. Ahí me sacaron la mochila y salieron corriendo”, relató Luis Miguel. “Una vecina vio lo que pasó y llamó a la ambulancia, vino la policía. El ataque quedó grabado en las cámaras”, agregó. “En mi mochila tenía mi celular, plata, una zapatilla nueva, ropa”, detalló. Tras el ataque, el joven estuvo una semana internado antes de recibir el alta. Pese a que salió del hospital su presente no es bueno. “Tengo muchos dolores, pus, no estoy bien. A los seis días me largaron, me dieron el alta, no sé por qué. Me perforaron un pulmón, estuve con tubos. No puedo hacer fuerza, no puedo trabajar, tengo muchos puntos”, comentó. Luis está desesperado. Normalmente se desempeña como changarín, pero al no poder hacer fuerza, no tiene como proveerse sustento. “Me ayudan, pero no tengo para comer”, comentó acongojado. Además de su difícil situación para subsistir, vive con miedo, ya que los familiares de los atacantes, que hoy en día están presos, lo tienen amenazado.

Radio LT7