Con estos números, el país registra un total de 5.106.207 casos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 109.652. El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles 18 de agosto que, las últimas 24 horas, se registraron 247 muertes y 9.764 nuevos contagios de coronavirus. Argentina acumula un total de 5.106.207 casos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 109.652. A medida que avanza el Plan Estratégico de Vacunación, los casos de Covid19 disminuyen. De mayo a agosto, según el análisis de los datos abiertos ofrecidos por la cartera sanitaria, se redujeron el 67%. Sin ir más lejos, el lunes 16 de agosto, con 64 muertes y 3.636 contagios, Argentina reportó el número más bajo de casos desde el 7 de marzo cuando se registraron 2.922, la menor cifra en todo el año.

La curva de los fallecimientos también registra un descenso: las muertes reales por Covid19 bajaron un tercio desde junio hasta agosto. Sin embargo, las autoridades sanitarias aún llaman a no relajarse con las medidas de prevención, como el uso adecuado del tapabocas y el distanciamiento social. Solicitan evitar reuniones en lugares cerrados con no convivientes y adoptar la ventilación cruzada y permanente, ante la posibilidad que comience a circular con más fuerza la variante Delta, asociada a mayor transmisibilidad y mayor tasa de ataque secundario.

De hecho, hoy se detectaron 5 casos de esta variante en la ciudad de Buenos Aires sin nexo epidemiológico con viajeros. Así lo confirmaron en un informe que difundió este miércoles el ministerio de Salud de la Nación.

Hasta el viernes 13 de agosto, según el documento que dio a conocer la cartera sanitaria, en Argentina habían sido identificados 130 casos de variante Delta confirmados por laboratorio, de los cuales 125 correspondían a casos importados o relacionados con la importación (100 a viajeros internacionales y 25 a personas relacionadas con dichos viajeros -contactos estrechos o contactos de sus contactos). Entre hoy y el sábado, llegarán tres vuelos con más de 2,3 millones de dosis de vacunas Sinopharm. Además, se le sumarán 381.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. En el transcurso de esta semana, Argentina superará los 47 millones de dosis de vacunas recibidas contra el Covid19.

Las dosis provenientes de China, llegarán en tres vuelos de Lufthansa al aeropuerto internacional de Ezeiza, según el siguiente cronograma: este miércoles 18 de agosto, 819.200 dosis; el jueves 19, 716.800; y el sábado 21, 768.000; para sumar un total de 2.304.000 vacunas que conformarán más de 16 millones de dosis de Sinopharm. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta la mañana de hoy se habían distribuido 42.792.314 vacunas, de las cuales se aplicaron 37.316.350. Hasta el momento, 26.827.362 personas recibieron la primera dosis mientras que 10.488.988 ya completaron el esquema.

Entre más de 37 millones de vacunados en todo el país, 3.738.998 son trabajadores de la salud; 5.604.789 personas vinculadas a personal estratégico (fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del Servicio Penitenciario); 2.624.263 personas de 40 a 49 años sin factores de riesgo; 267.263 adolescentes de 12 a 17 con factores de riesgo; 1.414.563 personas de 50 a 59 años sin factores de riesgo; 6.415.082 personas de 18 a 59 años con factores de riesgo; 6.576.624personas de 18 a 39 años sin factores de riesgo y 10.597.216 personas de 60 años o más.

Infobae