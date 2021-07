En los Juegos Olímpicos, Yuri Maier tendrá la tarea de no romper el sueño de 11.000 atletas en Tokio. El correntino forma parte de la Federación Internacional de Lucha. En Japón tendrá la tarea de coordinar las competencias en el Makuhari Messe Hall. En medio de la pandemia, “se trata de seguir adelante, con el mayor cuidado posible, evitando cualquier tipo de riesgo”, dijo.

Yuri Maier ya estuvo como asistente técnico en Río 2016. En la imagen junto al actual presidente del COI, Thomas Bach; más atrás (izquierda) aparece Nenad Lalovic, director de la Federación Internacional de Lucha.

HERRERA

Mientras Marcelo Andrés Herrera hizo su debut ayer con el seleccionado de fútbol sub23, Yuri Maier es otro de los correntinos que estará presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El exluchador forma parte del staff técnico de la United World Wrestling (Federación Internacional de Lucha Olímpica) y tendrá la tarea de coordinar todo lo relacionado con la operación de las competencias en el Makuhari Messe Hall (capacidad 10.000 personas), espacio donde tendrá lugar el evento de lucha libre (competirán 12 categorías, hombres y mujeres) y grecorromana (seis categorías, hombres).

Para el correntino de 32 años, quien además es coordinador técnico de lucha en el Ente Nacional de Alto Rendimiento (ENARD), en Argentina, será la segunda ocasión que deba cumplir funciones fuera del tapiz circular de 9 metros de diámetro, ya que en los Juegos de Río de Janeiro también estuvo.

Pero Tokio 2020 no será un cita olímpica más del milenio que transcurre. Está atravesado por la pandemia del coronavirus, que impide, entre otras cuestiones, la presencia de público en general en cada una de las sedes. “Lo importante es que se están por realizar. El Gobierno de Japón está haciendo un esfuerzo realmente impresionante. Lleva invertidos más de 1.300 millones de dólares en estos juegos. Tomó la decisión de cerrarlo totalmente al público. Sin embargo, se los va a poder seguir por cientos de canales de televisión, por portales de internet y por el mismo streaming que tiene el Comité Olímpico Internacional”, expresó Yuri Maier, desde Tokio, en la previa del acto de apertura que se desarrolló hoy a las 8:00 (hora argentina), 20:00 de Japón. La TV e internet tendrán un rol importante en la transmisión de los juegos. Se estima que la cantidad de espectadores llega a más de 1.000 millones. Después de la Copa del Mundo de Fútbol, es el segundo evento con mayor rating.

Yuri Maier debe sentirse un privilegiado por estar en la cita olímpica, si se tienen en cuenta todos los requerimientos que cumplió para llegar hasta la tierra del “sol naciente”. El correntino así lo describió: “Es toda una aventura, principalmente con lo que tiene que ver con todos los requerimientos. Es mucho más que un solo PCR, sino que hay un PCR 96-72 horas antes, otro de 48-24 horas antes que se inicie el viaje a Japón. Obviamente que los laboratorios que los hacen, tienen que estar habilitados por el Gobierno de Japón. Luego, certificado por la sección consular del gobierno japonés en el país. Hay que descargar aplicaciones especiales para ir monitoreando todo el tiempo tu estatus. Entre cada testeo hay que hacer aislamiento en tu domicilio. Antes de salir no tenès que tener ningún tipo de movimiento. Al llegar te vuelven a testear en el aeropuerto. De ahí a la habitación tres días. Te vuelven a testear. Recién después de eso podés empezar a moverte un poquito más fuera de la habitación”, enumeró Maier.

“Mucho más nosotros, que estamos en la parte organizativa. No estamos en la villa olímpica. Estamos en un hotel y no podemos abandonarlo por ningún motivo, que no sea para ir estrictamente al estadio de competencias, para hacer un trabajo específico. Esto tiene que estar registrado en un plan de actividades, con 72 horas previas de aviso. La verdad es bastante complicado”, reconoció. Todas estas exigencias tienen como fin cuidar la integridad física de los competidores. “Se trata de seguir adelante con estos juegos con el mayor cuidado posible, evitando cualquier tipo de riesgo. Con mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo, contentos de seguir adelante para que se pueda organizar esto y no romper los sueños de casi 11.000 atletas que van a estar compitiendo en los Juegos Olímpicos y que estuvieron entrenando casi toda su vida para llegar a esto”, afirmó Yuri Maier.

