La desaprensiva mujer continúa detenida en Corrientes, donde un material audiovisual confirma la responsabilidad de la madre que dejó solo a su pequeño hijo en la madrugada del domingo, para ir a “festejar” el título del seleccionado argentino. La fiscal de Instrucción N°4, Sonia Meza, dio detalles sobre el caso de la mujer que dejó a su hijo de 3 años en un departamento ubicado por calle Santa Fe al 1400. La madre declaró como imputada y está detenida. Comentó que el bebé está con los abuelos y la Comisaría tiene material fílmico que comprueba el estado de abandono del lugar desde hace varios días.

La Fiscal de Instrucción N°4, Sonia Meza, habló sobre el caso de la mujer que dejó a su bebé en un departamento y confirmó que “se le recepcionó la declaración de imputada a la ciudadana Díaz por el delito de abandono de persona agravado por el vínculo, y estimé que cabía el incumplimiento de asistencia familiar”. Una versión, no confirmada, asegura que la mujer fue a los festejos por la consagración de la Selección Argentina de fútbol. La fiscal manifestó que “tengo entendido que la mujer se abstuvo de declarar, pero cuando llegue a la Fiscalía puede declarar si quiere. La doctora Agrasso dispuso su detención”. Respecto a si se identificó al padre del bebé, la Fiscal mencionó que “eso lo maneja el Juzgado de Menores, pero tengo entendido que no se tendría conocimiento sobre el padre”. Y agregó que “las últimas horas se entregó el bebé a los abuelos maternos”. La fiscal Meza indicó que “el niño lleva el apellido de la madre”. La doctora Meza, afirmó que “la causa está bien encaminada”. La Comisaría Tercera cuando sus efectivos “ingresaron al departamento con un cerrajero, ante la denuncia de los vecinos que escucharon al chiquito llorar toda la noche, grabaron y filmaron todo”, precisó. “El delito se encuentra captado y se ve el estado de total abandono de ese niño, no solo de esa noche sino de varios días por la situación en la que se encontraba el lugar, daba cuenta de un abandono que no era de ese día solamente”, aseveró.

Radio Dos