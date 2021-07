Elecciones provinciales en marcha. Otro y último rechazo judicial al PJ. El Superior Tribunal rechazó el planteo del Partido Justicialista que, ingenuamente, buscó que la justicia local anule la convocatoria del 29 de agosto a elecciones provinciales. Cada una de las intentonas del PJ no fueron aceptadas por el fuero electoral en todas las instancias.

Donde manda capitán, no manda marinero.

Como anticipó hace tres semanas atrás Noticias Taragüí, el ex intendente Fabián Ríos camina a convertirse en el candidato a gobernador del justicialismo correntino.

ECO + Vamos Corrientes, presentarán sus candidatos el próximo lunes. Aún no se devela quien acompañará en el binomio oficialista a Gustavo Valdés. Siguen en danza los nombres de Sofía Brambilla, el eterno Pedro Braillard Poccard, y un ex jefe comunal, posiblemente Henry Fick como prefiere Ricardo Colombi, para blindar la fórmula con exponentes solo del radicalismo.