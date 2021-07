El drama es total. Falleció una adolescente de 16 años tras estar internada en el hospital de campaña. Naim Soledad tenía solo 16 años y falleció anoche en el Hospital Llano. La adolescente había sido internada allí luego de negativizar el Covid19 en el hospital de campaña. “El virus destruyó sus pulmones y su corazón. Luchó hasta lo último, pero no pudo salir”, comentó su madre Karina Ayala. “Naím murió el domingo a las 22 horas. Solo tenía 16 años. Hoy a las 13 la velamos en cochería del Paraná, pero queremos que este caso se sepa”, contó la familia, a través de las redes sociales. Su madre, Karina Ayala, alertó le pidió a la sociedad que “tomen conciencia; cuídense, este virus no es joda (sic); hoy perdí a mi hija que no tenía patologías ni enfermedades de base”, dijo.

“A mi nena se le diagnosticó Covid19 el 7 de junio; a los 4 días estuvo internada en el hospital de campaña; tras unos días ahí, el Covid19 le consumió los pulmones y le produjo serios daños en el corazón. Lo único que le digo a la gente es que esto no es una joda (sic). Todos toman como una broma, pero no es así”.

“Estoy viviendo esto en carne propia. Mi nena dio negativo y le trasladaron al Hospital Llano. Luchó hasta lo último, pero el virus no la dejó”, agregó. “Ella no creía en la crudeza del virus. Tomó en chiste, y el virus se la llevó”, aseguró Karina. Con solo 16 años, Naim se convierte en una de las víctimas más joven por causas relacionadas directamente con la pandemia, aunque al negativizar el virus su fallecimiento no estará dentro de los sumados oficialmente en el parte diario del Ministerio de Salud.

Radio Dos