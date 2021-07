La primera canción dedicada a la selección es de un correntino. Un músico correntino viralizó una versión de We are the champions por el logro de la selección. El músico correntino Kiki Troia parodió una versión del clásico “We are the champios” (Somos campeones), de The Queen, por la Copa América que ganó la selección nacional después de 28 años. En un video, que compartió en su cuenta oficial de redes sociales, el artista repasa el logro del equipo en la competencia con una pegadiza melodía y simpáticos versos, todo emulando a Freddie Mercury, con sus altos agudos, para concluir con la introducción del himno nacional.

“Somos campeones, mi amigo”

“28 almanaques hubo que desojar/

para la gloria volver a alcanzar/

El sueño del pulga se hizo esperar/

más con el sombrero que tiró el “Fideo” pudimos gritar: GOL Y GOL Y GOOOL/

Somos campeones, ¡mi amigo!/

Somos los amos del balón/

Somos campeones, somos campeones/

Nuestra es la copa, pues somos campeones….de América!

Lo Celso fue excelso/ De Paul la rompió/

Y el Dibu “Mira que te como, hermano, gritaba en los penales y todo atajó/

Y al llegar el día de la gran final/

cubrimos de gritos celestes y blancos, todo el Maracaná/

¡Somos Campeones, mi amigo!/

Somos los amos del balón/

Somos campeones, somos campeones/

Nuestra es la copa, pues somos campeones… de América!

Juan Francisco “kiki” Troia es un músico correntino, radicado en Guadalajara, México. Estudió en el Instituto de Música de Corrientes. Se dedica también a arreglar y producir discos en su estudio de grabación para diversos artistas del mundo.

El Litoral