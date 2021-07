Boca empató con Mineiro y la serie se resolverá el martes en Brasil. El Xeneize igualó 0 a 0 con su par brasileño en la Bombonera, en el partido de ida por los octavos de final. El local compensó la falta de figuras con actitud. La polémica fue un gol anulado a Diego González a instancias del VAR. La revancha se jugará en Belo Horizonte.

Boca Juniors no pudo con Atlético Mineiro en la Bombonera, donde empató sin goles el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y ahora el pasaje a cuartos se dirimirá el martes en Belo Horizonte. El encuentro se caracterizó por su chatura de punta a punta, y solamente los destellos de calidad del hoy capitán del conjunto brasileño, Ignacio Fernández, que por su condición de ex riverplatense jugó un partido especial en la cancha de Boca, iluminó esporádicamente la noche.

En el tramo inicial del primer tiempo los visitantes fueron quienes tuvieron la iniciativa manejando la pelota con pulcritud y agilidad en el medio y manifiesta peligrosidad cada vez que en tres cuartos de cancha se encontraban Nacho Fernández con el portentoso Hulk. El ex Racing Club Matías Zaracho era el que marcaba el equilibrio en el medio campo de los de Belo Horizonte, a los que les faltaba la puntada final para plasmar en el arco local esa superioridad inicial. Conforme fueron pasando los minutos, la prodigalidad de este renovado Boca, que perdió jerarquía, pero ganó en entusiasmo con la vuelta de Marcelo Weingandt y las presentaciones de los ex Huracán, Norberto Briasco y Esteban Rolón (reemplazó al promisorio Alan Varela), fue emparejando el desarrollo. De hecho, superada la media hora, esa paridad en las acciones se tradujo en una acción de riesgo que terminó en un gol de Boca convertido de cabeza por el reaparecido mediocampista Diego González tras un rebote aéreo en el área chica brasileña.

Los jugadores visitantes pusieron el grito en el cielo ante el árbitro colombiano Andrés Rojas, encabezados por su capitán Fernández, secundado por su compatriota Zaracho (amonestado) y finalmente lo convencieron de recurrir al VAR, que les terminó dando la derecha y anulando la conquista. A partir de allí, durante el puñadito de minutos que quedaban para finalizar el primer tiempo y a lo largo de todo el segundo, Boca se mostró más activo que su rival en post de un tanto que le permitiera viajar con mejores perspectivas a Brasil la semana que viene.

El arquero Éverson le desvió inmediatamente después del gol anulado una palomita al propio González tras un centro de Sebastián Villa, y ya en la segunda etapa, cuando creció el accionar de Cristian Pavón, Boca fue más incisivo y mostró que Mineiro es un equipo vulnerable cuando es atacado, sobre todo por los costados. De lo que sí adoleció el conjunto dirigido por Miguel Russo, que encontró solvencia defensiva con Marcos Rojo conformando dupla central con Carlos Izquierdoz, algo que también ocurría cuando Lisandro López era titular en la posición del ex Manchester United, fue de esa cuota de juego que le suele otorgar el ausente Edwin Cardona, que estaría llegando el jueves desde Colombia, aunque tampoco jugará la revancha. Por todo eso fue que el cero final por ambos lados no le cupo mal a ninguno de los dos ya que, si bien los dirigido por Cuca celebraron el punto que se llevaron como visitantes, los “xeneizes” se quedaron con lo hecho a lo largo de los 90 minutos después de la inactividad por la Copa América, ante un rival que está en plena competencia en el Brasileirao.

El próximo paso de Boca tendrá lugar el viernes ante Unión por la Liga Profesional, que estará celebrando su primera fecha, pero pensando en la revancha del martes en Belo Horizonte, donde se jugará la parte fundamental de este último semestre del año.