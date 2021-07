Los policías evitaron que una beba se ahogue con la semilla de una mandarina. Efectivos de la Comisaría 15ª del barrio Río Paraná, salvaron anoche la vida de una bebé de un año y nueve meses, que se estaba ahogando con la semilla de una mandarina. Luego, la acercaron al Hospital Pediátrico. La madre de la bebé, Esmeralda Encinas, agradeció a los policías de la Comisaría 15ª que, rápidamente, actuaron cuando ella llevó a su hija hasta la dependencia, solicitando auxilio porque la menor se estaba ahogando. Luego, la llevaron al hospital Pediátrico Juan Pablo II para su atención. El oficial subayudante Andrés Rodríguez, uno de los que actuó en la ayuda al bebé, comentó que “anoche cerca de las 22:45 horas, fue a la guardia de la Comisaría, una mujer con su bebé que se estaba ahogando con una semilla”. Expresó que “el cabo primero Gustavo Horacio Oviedo le hizo expulsar la semilla porque no podía respirar, y después se lo acercó hasta el Hospital Juan Pablo II”. Oviedo destacó que “todo comenzó cuando se acerca a la dependencia una mujer gritando que se le moría la hija y observamos que, efectivamente, era una beba que venía en brazos de la señora envuelta en un manta y con su carita morada”.

Así, “como aprendimos en la institución policial, hicimos maniobras de reanimación para determinar porque la beba se quedaba sin aire y luego de revisar su boca y palmearle la espalda no damos cuenta que estaba atragantada con un alimento, retirado el mismo la bebe comenzó a llorar y respirar bien”. No obstante, “igualmente la trasladamos al Hospital Pediátrico para que la reviesen. Realmente haberla salvado de esa situación fue algo tan reconfortante que no tiene palabras para explicarse”, enfatizó el funcionario.

Radio Dos