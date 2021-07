En su vuelta al plano internacional, Regatas Corrientes será sede de la Liga Sudamericana. El “fantasma” será uno de los representantes argentinos y, además, una de las sedes en la XXV Liga Sudamericana de Básquetbol 2021. Los días 7, 8 y 9 de octubre Corrientes recibirá nuevamente un certamen internacional. Regatas Corrientes, en la temporada 2021/22, volverá a la competencia internacional y será en la Liga Sudamericana de Básquetbol. El conjunto correntino será organizador de una de las sedes en la primera etapa, siendo así que Corrientes volverá a recibir un certamen internacional.

El elenco “fantasma” será anfitrión del cuadrangular que inaugure esta edición de la competencia sudamericana. Integrará el Grupo A junto a Deportivo San José de Paraguay, Club Urunday Universitario de Uruguay y Baurú Basket de Brasil.

Regatas es bicampeón de este certamen, consagrándose en la edición 2008 y en la 2012. El “remero” buscará repetir la hazaña en esta edición, de la mano de Gabriel Piccato, donde estará junto a San Martin y Oberá Tenis Club como los conjuntos argentinos. Justamente en la edición 2008, que fue su primera incursión internacional, arrancó siendo local de una de las sedes de la fase de grupos. Aquella vez logró su primer título de carácter internacional. El equipo de Silvio Santander había superado en una histórica final a Flamengo de Río de Janeiro, 3 a 2. Cuatro años más tardes, en 2012, no sólo organizó el Final Four sino que volvió a consagrarse y a festejar con su gente. Con Paolo Quinteros, como MVP, fue sin dudas una temporada soñada para los conducidos por Nicolás Casalánguida, ya que se quedaron con la triple corona, producto de las consagraciones en la Liga Sudamericana, Súper 8 y Liga Nacional 2012/13. Regatas es el último campeón argentino de dicho torneo, ya que desde 2012 ningún otro equipo de nuestro país ha podido cortar la hegemonía brasileña. El “remero” llega tras haber conseguido el 5° puesto en la temporada 2020/21 de la Liga Nacional, ocupando una de las plazas disponibles. Además, del grupo A, habrá otros 3. El B se jugará en Venezuela del 14 al 16 de octubre. Fundación Guaiqueries será el local, y estarán Corinthians Paulista de Brasil, Tigrillos de Antioquía de Colombia y un equipo a confirmar que será el campeón de Bolivia. El grupo C está conformado por Atlético Puerto Varas de Chile (local), San Martín de Corrientes, Oberá Tenis Club y Olimpia de Uruguay, y se jugará del 21 al 23 de octubre. Por último, el D, que cerrará la primera fase, se jugará en Colombia del 28 al 30 de octubre, donde Titanes de Barranquilla será el anfitrión, y estarán Espartanos de Venezuela, Paulistano Corpore de Brasil y Punto Rojo LR de Ecuador.

FORMA DE COMPETENCIA

En cuanto a la forma de disputa de la XXV edición, serán cuatro cuadrangulares de los cuales se clasificará en forma directa los dos primeros equipos de cada grupo. Allí irán a las dos semifinales de cuatro equipos cada uno. Por su parte, de las semifinales clasificarán los dos primeros de cada grupo al Final Four. El primer cuadrangular se jugará del 7 al 9 de octubre, en el estadio José Jorge Contte, que volverá a recibir presencia internacional.