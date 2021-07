En el Hospital Escuela, destacados médicos de Corrientes realizaron una innovadora cirugía torácica para extraer un gran tumor de una paciente. El procedimiento denominado como timectomía por vía subxifoidea se realizó a mediados de junio. Luego de la recuperación postoperatoria, Susana Gómez volvió a la institución para brindar su testimonio. Se trata de una cirugía realizada por el Dr. Alfredo Aquino, la Dra. Lucía Cuper, el equipo del servicio de Cirugía Torácica y Endoscopía Respiratoria, junto con el servicio de Anestesiología y el equipo de control del manejo postoperatorio. La paciente, Susana Gómez, fue diagnosticada con un tumor en el mediastino. “Sentía malestar y siempre tuve mucha tos, por eso decidí hacerme ver con el equipo de médicos”, recordó.

Según explicó el doctor Aquino, “antes se realizaban cirugías de gran porte como esternotomías o toracotomías y esta cirugía innovadora se pudo realizar con una incisión solamente a nivel abdominal, muy chica”. Esto que evito que la paciente tenga mucho dolor postoperatorio. “Me interné un domingo y el lunes ya me operaron”, comentó Susana. Este procedimiento se realiza en pocos centros del país y brinda una estrategia y un resultado terapéutico con ventajas para la paciente, tanto para los días de internación como para su recuperación. Un mes después, la paciente decidió volver al hospital para brindar su testimonio sobre el tratamiento y agradecer a todo el equipo por la atención recibida. “La atención fue muy buena y la cirugía salió todo bien. Estuve muy bien cuidada, sobre todo, todo el tiempo me estuvieron atendiendo”, expresó. “Las puertas del Hospital Escuela se encuentran abiertas para sus dudas, consultas, interconsultas, todo lo que quieran saber sobre el abordaje y respecto a la especialidad. Esto es muy reconfortante para nosotros porque estamos brindando a nuestros pacientes, opciones que no existen en otros lugares de la región”, sostuvo la doctora Cuper.