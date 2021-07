La justicia de Corrientes ratificó la multa a un negocio por no exhibir los precios. El Superior Tribunal de Justicia confirmó a través de un fallo unánime una multa aplicada por la Subsecretaría de Comercio a un negocio del rubro frutería y verdulería que no exhibía los precios de sus productos. La Corte provincial confirmó una multa aplicada por la Dirección de Defensa del Consumidor ante un caso de un comercio que cometía abuso de precios en sus productos. El subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar, y el director de Defensa del Consumidor, Orlando Seniquiel, describieron que durante el periodo de marzo a mayo de 2020, en el transcurso donde se produjeron mayores restricciones en el movimiento de los consumidores por la pandemia, se detectaron comercios que cometían abusos contra los consumidores.

La mayoría de los comercios detectados fueron del rubro de frutería y verdulería, a los que no les comprendía el régimen de Precios Máximos establecido por el Gobierno Nacional. Estos locales aumentaron de manera desmedida y abusiva el precio de sus productos, e incluso no exhibían los precios de los productos y cobraban montos de forma arbitraria, dependiendo del cliente. Los funcionarios dispusieron la realización de una gran cantidad de inspecciones que derivaron en el labrado de numerosas multas, que fueron aplicadas y cobradas, o derivadas a la Fiscalía de Estado para su ejecución judicial por vía de apremio, excepto casos puntuales, como el fallo judicial donde el comercio apeló judicialmente con falaces argumentos. El Superior Tribunal de Justicia, con el rechazo de la apelación presentada por el comercio y la confirmación de la multa, enfatizó en lo correcto del procedimiento seguido por Defensa del Consumidor, la certeza de la infracción cometida y la multa aplicada. Resaltó que la pandemia no es motivo para que los comercios impongan a los consumidores estas conductas abusivas.

“Claramente resulta imprescindible que los comercios exhiban sus precios sobre los productos (ya que el consumidor no tiene obligación alguna de andar preguntando el valor de los mismos, y que los comerciantes cobren los productos al valor que quieran dependiendo de quién es el cliente). La falta de exhibición de los precios en estas circunstancias de emergencia económica y sanitaria constituye un agravante a la conducta infractora desplegada por este comercio”, expresa un párrafo del fallo de la Corte Provincial.

La sentencia resulta aleccionadora para los comerciantes que remarcan y no exhiben sus precios. Juan José Ahmar sostuvo que este tipo de controles se llevan a cabo permanentemente por orden expresa del gobernador Gustavo Valdés y del ministro de Industria, Raúl Schiavi, en defensa de los consumidores de la provincia. Los consumidores pueden realizar denuncias en la sede central del organismo provincial, ubicada en Carlos Pellegrini 1024, o a los teléfonos (3794) 476025/6 o en las delegaciones de Bella Vista, Ituzaingó y Gobernador Virasoro.