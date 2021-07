Se cumplió la Sesión Ordinaria N°161. Con quorum suficiente, sesionó la Federación Correntina de Fútbol (FECOF) abordando aspectos institucionales, jurídicos, contables y, al mismo tiempo, proyectando una nueva etapa deportiva si la situación epidemiológica lo permite. El secretario de Deportes, Jorge Terrile, ratificó el apoyo a la actividad. También estuvo el delegado provincial en el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA), Edgardo Corradini. La reunión se desarrolló en la Liga Correntina de Fútbol (LCF) en San Luís 1236 de la ciudad de Corrientes, encabezada por el presidente, Luís Enrique Escotorín, acompañado de la Mesa Directiva con el vicepresidente Daniel Enrique Dening; secretario Lucas Lisandro López; tesorero Juan Carlos Espinosa; y protesorero Gerardo Fernández.

Se recordó el temario por Secretaría y lectura a las notas y correspondencias recibidas por la Secretaría Administrativa a cargo de Walter Rodríguez, sobresaliendo la situación de los clubes afiliados a la Liga Mercedeña de Fútbol, el poder de participación firmado por la Liga Libreña a su representante, y la notificación de la Liga Sauceña sobre su ausencia.

SITUACIÓN JURÍDICA Y CONTABLE

En uno de los puntos centrales, el presidente federativo afirmó que “en líneas generales las catorce ligas adheridas están en regla, pero hay aspectos que trabajar y seguir mejorando”. Destacó que se logró poner al día la situación rentable y jurídica de algunas ligas como Sauce, que recientemente realizó su asamblea y casos puntuales como la Liga de Fútbol “General Belgrano” de Curuzú Cuatiá que ya realizó el acto asambleario, pero aguarda su aprobación; más la Liga Santotomeña que hace quince días ungió a Anselmo Sánchez como presidente y también espera aprobación del ente provincial.

En la misma línea se repasó la realidad de cada liga, instando Escotorín a estas entidades que más allá de la actualidad sanitaria y que Personería Jurídica de Corrientes trabaja con personal reducido, “no se dejen estar y avancen con la regularización de sus clubes”. Se relevó la situación de los clubes afiliados a cada liga.

SUBSIDIOS

En este punto económico, el contador Fernández explicó la rendición del subsidio recibido a principio de año de 60 mil pesos, que fue destinado a sanear deudas con el personal rentado de la FECOF y el mantenimiento de la cuenta bancaria. Se informó sobre la solicitud de un nuevo subsidio de $200 mil pesos, sobre el cual está el compromiso desde el Gobierno Provincial, y servirá para otras proyecciones. También se analizó la situación ante un posible panorama de mejoras, donde en la próxima reunión, la mesa directiva presentará una propuesta para el mantenimiento de la federación, con el aporte de las ligas, fijando un monto que sea módico y acorde a la situación.

JORGE TERRILE

Siguiendo con la política de estado de Valdés, el titular del área deportiva Jorge Horacio Terrile, se presentó ante el Consejo Directivo de la FECOF y ratificó el compromiso de “seguir trabajando con los clubes, ligas y lógicamente con la federación”. Recordó obras de infraestructura e inversiones que el gobierno viene desarrollando y recordó a los clubes que más allá del acompañamiento oficial, deben estar al día con su situación jurídica y arancelaria. Comentó más capacitaciones a dirigentes que se emitirán próximamente de manera virtual. Reiteró que seguirá saliendo al interior con todos los cuidados correspondientes, se reunirá con las ligas y observará la situación de las mismas.

COMPETENCIAS

Se realizó un repaso por las 14 ligas adheridas para conocerlas y si cuentan con actividad deportiva, están en proyecciones o directamente no pueden llevarlas a cabo. Virasoro informó sobre la disputa de 5 fechas entre Sub15 y 1ª División. Actualmente está pausado, al menos por 7 días, por un aumento de casos positivos para Covid19 en la ciudad, situación similar a la de la capital. En Bella Vista comenzó el torneo de primera, pero solo se jugó una fecha y se suspendió hasta la actualidad, por decisión propia de la liga de colaborar con las autoridades, ante el momento sanitario que atraviesa la ciudad en fase 3. También pudo disputar y finalizar en tiempo y forma, los torneos de futsal AFA masculino y femenino. La Liga Mercedeña inició este fin de semana el Torneo de Inferiores con categoría infantiles, proseguirá desde este martes con categoría 2008, mientras que a fin de mes lo harán con tercera división. Primera división se gestionará más adelante.

En Ituzaingó se viene jugando a modo preparatorio un torneo infantil en categorías Sub8, 10 y 12, de acuerdo a la autorización municipal y en modalidad fútbol 7. En base a la evolución de la situación epidemiológica, se habilitará la modalidad de 11 jugadores sin fecha confirmada. En Goya la idea es comenzar en la tercera semana de agosto aproximadamente, mientras que, en Curuzú Cuatiá pasado el 29 de ese mes. En Saladas no está definido el panorama futbolístico, algo similar en Libres ya que de acuerdo a un hipotético calendario federativo acomodaría sus categorías. En Monte Caseros no se puede disputar nada por protocolos sanitarios, mientras que, Esquina, Sauce y Santo Tomé no registran actividad.

DELEGACIÓN FEDERAL

En un punto importante del conclave, el dirigente curuzucuateño Edgardo Luís Corradini, brindó un informe completo sobre la situación de las 14 ligas ante el Consejo Federal de AFA, detallando lo que deben actualizar y/o realizar próximamente. Ratificó su predisposición para asesorar y acompañar a todos los dirigentes correntinos en sus mandatos, gestiones y acciones a llevar adelante para las diferentes ligas y clubes afiliados.

Al Torneo Federal Regional Amateur (TFRA) que empezaría en el mes de noviembre, detalló aspectos importantes para la organización de clubes, entre otros, y finalizando la jornada, entregó la indumentaria deportiva oficial de AFA, que fueran enviadas directamente por Claudio Chiqui Tapia para las ligas del interior.

PRÓXIMAMENTE

Respecto a la FECOF, la sesión inmediata se realizaría en Goya en la segunda quincena de agosto, mientras que a nivel nacional, el día 14 de ese mes, tendrá lugar una convención de dirigentes de todo el país (uno por liga) en la provincia de La Rioja.